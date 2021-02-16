  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牛年有咩「財神板塊」？　植耀輝、溫傑、沈振盈話你知

收息攻略 18:45 2021/02/16

分享：

牛年有咩「財神板塊」？　等專家話你知

踏入牛年，港股今早高開，衝上3萬點。傳統上初五為「財神日」，趁今天為大家講解新一年「財神板塊」，讓讀者們在新一年可以有「財神」關照，亦可以財源廣進。

植耀輝財神板塊：科技股、醫藥股、收租股

耀才證券研究部總監植耀輝指，科技股仍是他在牛年的首選，如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等。另一方面，醫藥亦是今年的「財神板塊」，他表示，疫情下醫藥板塊相信仍會是受到市場氣氛炒作。他亦推介潛力板塊，可作短綫，如收租股，目前都較為落後，相信往後會因應疫情情況而有所變動，如九龍倉置業 （01997）

溫傑財神板塊：新經濟股、科技股、內銀股、資源股

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，新經濟股、科技股仍是今年必有的組合之一，而且累計股價也升得很高，短期再升高不是沒可能，但值博率未算很高。相反，內銀股是今年有機會追落後之板塊，主要由於去年有大撥備，加上在政策讓利的情況下，相信今年內銀行業收入及盈利都會有所好轉，這落後板塊將會成為潛力「財神板塊」，例如招行 （03968） 、建行 （00939） ，特別是郵儲銀行 （01658） ，因為獲得「股神巴菲特接班人」李祿透過旗下喜馬拉雅資本增持後，相信日後會有較多投資者及散戶留意的情況下，有可望成為「財神股」。 

沈振盈財神板塊：電訊、半導體

訊匯證券行政總裁沈振盈（沈大師）認為，今年牛年在國策的扶持下，5G電訊板塊及半導體板塊是「財神板塊」，他認為在5G發展的加速下，加上政策的支持，相信今年電訊股將會直接受惠。而半導體方面，他看好中芯 （00981） ，主要由於中國期望做到芯片不外求的情況下，半導體市場需求會有所增加，而去年中芯國際因回A被炒上，後來回落至現有水平，他認為主要由於去年炒錯了，而今年因為基本因素利好的情況下，相信中芯可以破頂，上40元亦是沒有問題。

 

責任編輯︰陳玉蓮

=========

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】
https：//bit.ly/36SseGH

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【港元定存】3個月港元定期存款　最高1.8厘年息係呢間
今日
【港元定存】3個月港元定期存款　最高1.8厘年息係呢間
【高息股】港股業績期　尋寶豪派特別股息股份（附股息率比較）
2021/02/08
【高息股】港股業績期　尋寶豪派特別股息股份（附股息率比較）
【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
2021/02/03
【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
【債券投資】憧憬亞洲市場增長復甦加強　亞洲債券可投資
2021/01/30
【債券投資】憧憬亞洲市場增長復甦加強　亞洲債券可投資
【收息股】買收息股新手必睇　股息率是如何計算？
2021/01/28
【收息股】買收息股新手必睇　股息率是如何計算？
經濟 港股 基金 5G 收租 新經濟 沈振盈 值博率 金融 銀行

下一篇文章

【港元定存】3個月港元定期存款　最高1.8厘年息係呢間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【虛擬銀行】8間虛銀全開業　邊間虛擬銀行優惠計劃着數啲？
【虛擬銀行】8間虛銀全開業　邊間虛擬銀行優惠計劃着數啲？
【人民幣定存】6個月人民幣定存　最高收2.4厘年息
【人民幣定存】6個月人民幣定存　最高收2.4厘年息
【高息股】港股業績期　尋寶豪派特別股息股份（附股息率比較）
【高息股】港股業績期　尋寶豪派特別股息股份（附股息率比較）
2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻
2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻
【港元定存】港元定期存半年　最高年息1厘係邊間？
【港元定存】港元定期存半年　最高年息1厘係邊間？
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！