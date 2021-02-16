牛年有咩「財神板塊」？　植耀輝、溫傑、沈振盈話你知

▲ 牛年有咩「財神板塊」？ 等專家話你知

踏入牛年，港股今早高開，衝上3萬點。傳統上初五為「財神日」，趁今天為大家講解新一年「財神板塊」，讓讀者們在新一年可以有「財神」關照，亦可以財源廣進。

植耀輝財神板塊：科技股、醫藥股、收租股

耀才證券研究部總監植耀輝指，科技股仍是他在牛年的首選，如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等。另一方面，醫藥亦是今年的「財神板塊」，他表示，疫情下醫藥板塊相信仍會是受到市場氣氛炒作。他亦推介潛力板塊，可作短綫，如收租股，目前都較為落後，相信往後會因應疫情情況而有所變動，如九龍倉置業 （01997） 。

溫傑財神板塊：新經濟股、科技股、內銀股、資源股

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，新經濟股、科技股仍是今年必有的組合之一，而且累計股價也升得很高，短期再升高不是沒可能，但值博率未算很高。相反，內銀股是今年有機會追落後之板塊，主要由於去年有大撥備，加上在政策讓利的情況下，相信今年內銀行業收入及盈利都會有所好轉，這落後板塊將會成為潛力「財神板塊」，例如招行 （03968） 、建行 （00939） ，特別是郵儲銀行 （01658） ，因為獲得「股神巴菲特接班人」李祿透過旗下喜馬拉雅資本增持後，相信日後會有較多投資者及散戶留意的情況下，有可望成為「財神股」。

沈振盈財神板塊：電訊、半導體

訊匯證券行政總裁沈振盈（沈大師）認為，今年牛年在國策的扶持下，5G電訊板塊及半導體板塊是「財神板塊」，他認為在5G發展的加速下，加上政策的支持，相信今年電訊股將會直接受惠。而半導體方面，他看好中芯 （00981） ，主要由於中國期望做到芯片不外求的情況下，半導體市場需求會有所增加，而去年中芯國際因回A被炒上，後來回落至現有水平，他認為主要由於去年炒錯了，而今年因為基本因素利好的情況下，相信中芯可以破頂，上40元亦是沒有問題。

責任編輯︰陳玉蓮

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