▲ 【美股分析】全球半導體大哥台積電 仍然值得買入嗎？

台積電（美：TSM）除了在台灣上市外，在美國亦有掛牌。台積電近年成為了不少人的投資對象，為何台積電能夠有如此大的吸引力？

製程技術領先全球

台積電能夠成為全球半導體大哥，很主要原因是具備先進的生產製程技術。

在過去很長時間，半導體業界衍生出兩種生態，一是只做設計，自己沒有晶圓廠生產，實際生產會找台積電等有生產能力的晶圓廠代工，另一種是仍會自己做設計及生產，好像香港投資者較熟悉的英特爾（美：INTC）。

在生產技術方面，7納米已屬於十分先進的製程，量產一點也不易。台積電目前已實現量產5納米製程，是全球最為先進。愈細的製程產品除了運算力提高外，亦可減少體積及耗電量，所以愈受客戶歡迎。

▲ 台積電是全球領先的半導體加工廠。

7納米有幾難生產？

即使如傳統半導體巨頭英特爾要將晶片製程推至7納米都遲遲未能成功。在今年1月業績會上，英特爾管理層就表示，將在2023年才推進至7納米製程晶片。

此外，英特爾未來會採用雙軌制生產晶片，在2023年仍會以自己生產為主，但部分特殊技術會外包給代工廠，而那一家代工廠很可能也是台積電。

在2020年全年，台積電銷售有33%是採用7納米製程，17%用16納米，8%用5納米。

台積電的5納米已量產及不斷擴產，於去年第三季開始有顯着收入貢獻，這亦是令到台積電的營收在去年第三季及第四季顯着大升的關鍵。在先進製程缺乏競爭下，相信增長勢頭將可持續。

▲ 台積電的製程技術領先全球。

錢與技術的死胡同

既然先進製程需求大又賺到錢，為何其他人又不做？首先，要做先進晶圓需要極多時間去積累技術，即是很高的成本投入，而且台積電一直沒有放慢腳步，想追都未必追到。

7納米已經難做，但台積電已能量產5納米，而且計劃今年更會試產3納米製程，在2024年預期會發展2納米製程。

對手受制於光刻機技術

中國一向將半導體視為戰略，對產業是用以萬億計投入，並成立產業基金扶持企業，中芯國際 （00981） 一直得到政府的資助及補貼。

不過，生產晶圓上有一個死結，就是需要用到光刻機，惟中國卻難以買到最先進的EUV（極紫外，extreme ultraviolet）光刻機，只能買到技術相對落後的DUV（深紫外，deep ultraviolet）光刻機。雖然殘酷的現實是有機都未必生產到，但中國半導體企業連機都難以到手。

▲ 由ASML製造的DUV光刻機。

此外，在中美貿易關係趨緊張後，美國就加大對中國科技出口的限制，令到中國在生產技術研發突破上更舉步為艱。

中芯國際在剛公布的季績表明因為美國制裁，在先進製程研發會有困難，所以資本開支轉為加大投資成熟製程比重。中芯國際生產技術目前最先進為7納米，但未到充分量產。

在錢與技術的死胡同困局下，全球晶圓生產格局短期內相信難以改變，這對於台積電來說是有利的。

財務數據改善

台積電在2020年第四季的淨收入為3,615億元新台幣，按年上升14%，按季亦升1.4%。純利按年升23%，按季升4%。另外，2020年毛利率53.1%，按年升7.1個百分點。淨利率為38.7%，按年升6.4個百分點。在去年第四季，毛利率及淨利率分別為54%及39.5%，可見盈利能力持續改善。

毛利率上升是因為成本改善及產能利用率提高，但部分已被5納米產能攀升及滙率不利影響抵銷。而換個角度看，未來若5納米完成攀波，良率提升及成本下降後，毛利率有潛力再升。

在自由現金流方面，在過去幾季持續上升，在去年第四季達1,700億元新台幣，反映內部有充裕能力作出更大的資本投資。

上調資本支出預期

台積電預期在5G及高效能運算相關應用刺激下，未來幾年會是高增長期，所以今年資本支出會由去年172億美元，升到250億美元至280億美元。在不擔心需求不足下，這是預示未來有較高增長的領先指標。

若論估值，台積電的PE約40倍，對比其他半導體股絕對跑贏，因為很多只是剛走出困境，即使對比大型科技股都不算貴，仍屬合理，如蘋果公司（美：AAPL）PE為36倍。

因此，如果追求有穩定增長公司，台積電會是選擇之一，但必須緊盯行業會否出現可危及其領導地位的生產技術突破。

【原文︰為何台積電仍然值得買入？】（收費文章）

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