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【ESG投資】標普2021年可持續發展年鑑　邊幾間中港企業入圍？

理財學堂 17:06 2021/02/16

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【ESG投資】標普公布2021年可持續發展年鑑　邊幾間中港企業入圍？

近年環境、社會和企業管治（ESG）成為投資指標之一，愈來愈多人關注具可持續性的投資機遇。評級機構標普（S&P Global Ratings）公布2021年《可持續發展年鑑》，多間中港企業亦有入選，當中百勝中國 （09987） 更被列為最高等級的金獎。

【美股ESG ETF累計逾百隻　過去一年回報超過100%有幾隻？：按此

標普公布《2021年可持續發展年鑑》，標普按照2020年企業可持續發展評估（CSA）基準為7000多家企業進行評分。今年共有631間企業入選年鑑，年鑑分為5個等級，分別為金獎、銀獎、銅獎、行業領先者，以及年鑑成員，有關評級如下：

  • 金獎：可持續發展評估得分最少60分或以上，並在行業中得分最高的首1%企業。
  • 銀獎：可持續發展評估得分最少57分或以上，並在行業中得分最高的1%至5%企業。
  • 銅獎：可持續發展評估得分最少53分或以上，並在行業中得分最高的5%至10%企業。
  • 行業領先者：在去年和今年的可持續發展評估，在行業中得分最高的15%企業，其S&P全球ESG得分至少提高了5%，並在其行業中有明顯的進步。
  • 年鑑成員：在其行業中排名前15%，得分達到在其行業中排名最高的公司30%。

中國企業方面，百勝中國 （09987） 被列為最高等級的金獎，同時獲得行業領先者的殊榮；而中國平安 （02318） 以及唯品會（美：VIPS ）則被列為年鑑成員。

香港企業方面，有6間企業同被列為年鑑成員，包括光大環境 （00257） 、中電控股 （00002） 、恒生銀行 （00011） 、港鐵 （00066） 、新世界發展 （00017） 及太古地產 （01972）

歐美國家早於數年前已掀起對企業可持續發展性的關注，相較於中港企業，有更多歐美企業入選年鑑。美國企業百健（美：BIIB）、惠普（美：HPE ）及信諾（美：CI）均獲評為最高等級的金獎。

【MSCI列2021年ESG趨勢　指ESG投資具效益　不會成泡沫：按此

標普行政總裁Douglas L. Peterson指，去年參加企業可持續發展評估的公司比以往多，相信與在經濟不明朗的環境下，人們有意尋求清晰的投資指標進行決策有關。他認為，疫情大流行提升人們對社會平等的關注，加上愈來愈多人關注氣候變化的問題，相信ESG會是2021年重要的投資主題之一。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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