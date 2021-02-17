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百佳購物滿$120送$10現金券　歇脚亭厚黑糖珍珠系列飲品減$2

精明理財 07:00 2021/02/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百佳：購物滿$120送$10現金券

由即日起至2月21日期間，於百佳淨額購物滿120元，即送10元現金券一張。10元現金券有效期由2021年2月22日至3月4日，購物滿100元即可使用。優惠只適用於香港百佳店舖及指定店舖，以每張發票計算。

優惠詳情

2. 歇脚亭：厚黑糖珍珠系列飲品減$2

由即日起至3月31日，於歇脚亭購買厚黑糖珍珠系列飲品，即減2元。

分店一覽

3. 洪瑞珍：$9加購柑桔柳橙起司三文治

由即日起至2月21日，於全綫分店購買任何款式三文治，皆可以9元加購柑桔柳橙起司三文治（原價19元）。每日限量，售完即止。

地點：屯門屯門市廣場1期1樓 Kiosk 8
營業時間：11:00a.m - 9:00p.m

地點：荃灣海之戀商場1樓1008號舖
營業時間：11:00a.m - 9:00p.m

地點：旺角朗豪坊 B2 Shop 01B
營業時間：11:00a.m - 9:00p.m

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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