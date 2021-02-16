【社企出路】社企創新是一場馬拉松　為何要跑　終點在哪？

▲ 【曾俊華專欄】社企創新是一場馬拉松 為何要跑 終點在哪？

十幾年前的香港，沒有社會企業的概念，直至人稱「社企之父」的魏華星（Francis）在2007年創辦「香港社會創投基金」（SVHK），成立的公司粒粒都是巨星，由去年被《財富》雜誌列入50間「改變世界」企業名單的Green Monday、由業主提供可負擔「光房」單位給單親母子合租共住的「要有光」、乃至無障礙的士服務「鑽的」，無不顛覆主流。

如今這位先行者再提出Impact Valley倡議，希望為Alpha世代（意指於2010年後出生的一代）構建出一個Social startup雲集的社會。我（John）得知Francis是第一個完成北極馬拉松的香港人，好奇想了解到底Francis會如何用跑馬拉松的毅力達成目標呢？

問：作為社企的先行者，你提倡的「Impact Valley」所謂何事？

Francis ：Impact Valley這個名是我們創作的，因為我們需要呀！社會夠壞，就有足夠土壤去孕育不同的成果。今日我們不用再像10年前那樣，要說服人們用行動改變社會，所以我相信香港現在做Impact Valley，定會快過十年前做社企，確實和初創企業投資者討論過，大家理所當然地覺得初創企業是應該要有價值觀和社會意義的。

John ：壞與更壞，往往也是一個契機。我相信Impact Valley不是從石頭「爆出來」，只是以前無人歸類成「Impact investment」。以前會有慈善機構「捐磚頭」，香港有好多「乜乜乜紀念學校」。現在當「磚頭」已經足夠，公司們轉而投入目的，做生意是為社會帶來好處，令這份善意對社會產生持續而深遠影響。

Francis ：就像你所說，雖然以前未有Impact startup這個字，但大家似乎都有種集體默契。有社企發明機械手，是因為其創辦人有親戚中風行動不便，其實和「鑽的」當初的故事很類似，故事來來去去都是那幾種：身邊有人發生事情、有些東西看不過眼，或覺得其他人做得不對……老實說，其實做社企的人都是對社會有些不滿的，但如何將不滿幻化成建構的力量，就是Impact Valley的核心。

John ：對，雖然世界並不完美，但沒有事情是滴水不漏的。我總想起70年代歌手Leonard Cohen歌曲《Anthem》的歌詞「There is a crack，a crack in everything. That's how the light gets in.（每件事都有裂縫，但這就是光進來的地方）」。所以要維持着樂觀的態度，有不足的地方，正是可以發揮所長之處。

▲ 左為Bowtie資深顧問曾俊華，右邊是被稱為「社企之父」的魏華星。

問：社會還有利人利己的快樂嗎？

John ：前一、兩個世紀，企業的目的好簡單，就是「有咁多賺咁多」，亦是當時美國經濟學家佛利民（Friedman）說的最大化利益（Profit Maximization）。近年有不同理論，發現這個想法未必可以令到你盤生意有好強的持續性。有鞋公司說客人每買一對鞋，他就送一對鞋到第三世界國家。他是不是賺到盡？當然不是，因為他還要和人分享，但他的生意因能帶出社會共享的理念而變更好。這與新興虛擬保險公司的初心也不謀而合，「社會」與「企業」已成不分彼此的共同體。

Francis ：我早前剛好和深水埗明哥（陳灼明）一起派飯，之前開設了「WE+」網購平台，想動員消費者的力量幫助一些弱勢社群及本地社企，你每買一底蘿蔔糕，我們就捐一底派出去。派飯是好傳統的方法，但我真的從派飯當中，得到一種幸福感。我好希望大家不要太介懷各自是甚麼身分，或界別，或用甚麼方法，大家都先去行動做我們想做的事。

John ：香港社會每個人都做到自己想做的事是緊要的，我心目中的香港亦應當如此，但亦同時要得到各方面的配合，例如有技能，但因家庭責任不能外出上班的家庭主婦，社企「合廠HATCH」會提供設備、地方，最重要是提供讓子女一起前來玩耍和補習的空間，這個「共享工廠」至今已幫助數十名婦女再就業。除了讓她們既可照顧家庭、有少少收入，我作為委員會成員更希望她們可以為自己自豪。

問：難道社企一定要自負盈虧？如何平衡利益和意義？

John ：企業盈利和社會責任是矛和盾，以前好多社企的資金依靠政府或其他捐款，但收得人錢就要交功課嘛，令營運上難免失去自主性。現在愈來愈多社企是放眼於持續性，不依靠單一資金來源，而是在運作上設法獲取一些收入，提供市民需要的東西，其影響力相信是會更大。

Francis ：如果一間社企只是為求自負盈虧而存在，是有問題的。反而是要能夠持續發展，只要有人願意繼續為這間企業的成果持續地捐錢，其實無問題，不一定需要商業模式。例如Green Monday不會太快說今個月賺不賺到錢，因為只要仍然有投資者相信你，就是撐其理念值得繼續發展。利益和意義是矛和盾，但拿住矛和盾都是想贏一場仗，所以不需要太執着於形式上，而是從意義上，只要我們每個人都是關心香港的遠景和世界的將來，在社會上就會形成力量。

問：做人如何活得有Impact？終點在哪？

Francis ：我還未知道Impact Valley條路怎走，不過十幾年前將社企由零開始，到現在為主流認識，先有真實例子，如「鑽的」、「光房」、「全城街馬」等。第二就是生態系統，去到一天投資者說我們只會投資Impact startup；大學營商科目會專門教授社會影響力（Social Impact），證明了生態系統建成。9成人未必是先鋒，可能都要從後跟從，但總要有人先行一步，這才是先行者心態。

John ：雖然常說香港人利字當頭，利當然是一個參與因素，但我相信一個清晰的理想更是大家在期盼的。最近「薯片叔叔共創社」舉行的教育科技研討會，有過百個夥伴參與交流，像老師們希望藉混合教育提升教育品質。所以那個「利」，未必是錢，利可能是知識、參與或其他東西。

常說灣仔是「社企重地」，而Impact Valley的想法不受地域所限，社會創新是一場馬拉松，此盛事更想每個人都可參與其中。今日與Francis的對談節錄，從灣仔蘭杜街的咖啡店內搬到網上，拉闊至全港。

作者簡介：

任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後 ，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。

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