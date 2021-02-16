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【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子

個人增值 13:39 2021/02/16

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【虛擬銀行】德國虛銀「N26 Bank」有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子

N26 Bank的理財和支付服務

相比起以上2節介紹的精采內容，N26在理財和支付方面明顯着力是較少的。

理財分為3個主要產品，一般的私人分期貸款、戶口透支服務和定期存款，我想這都佷簡單，我便不一一詳述了。

支付服務剛剛也說了一點點，Mastercard支援NFC、Apple Pay和Google Pay。

因為N26沒有分行，故設有名為CASH26的服務，讓客戶可以在德國及奧地利11500個零售夥伴提款（免手續費）及存款（1.5%手續費），當然在歐元區也有每月數次的免費ATM提款服務的。

【經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？：按此

有關轉帳服務，N26設有名為Moneybeam的行內轉帳，方法類似香港的FPS，只需要輸入對方電話號碼便可以找到對方了。N26也支援TransferWise進行國際滙款和SEPA（Single Euro Payments Area）收款服務（華田不是歐元區支付專家，我便不解說太多了，大多見文知義吧）。

對N26 Bank的小感想

研究完整個N26 Bank的產品和服務，大家有甚麼感想呢？我的感想有2個：

第一就當然是「怎麼跟MOX那麼像的！？」，的確係吖，如果你跟我說MOX沒有參考N26的營運模式我是不會信的了。

第二就是這家銀行給了我們一個新的角度去期待未來VB的發展，N26 Bank明顯在走一個Go light的路綫，以為客戶提供貼心、簡單、人性化的儲蓄和日常理財服務為首要任務。

在N26 Bank的眼中，「理財」不是基金保險股票債券，也不是信用卡回贈、清卡數貸款等、而是管理好每日的一分一毫，讓客戶知道自己的錢從哪裏來、往哪裏去，這便是最基石的銀行服務。

之前我在不同文章也反覆強調，要客人死心塌地Bank with you，靠的不可能是高息存款，而要靠優良的服務，滿足客人的Banking needs才行。很多人（例如田太）也有好幾個戶口，一個是出工資和日常開銷，一個則是專門用來儲蓄的，我想如果N26開到香港，我也會開Shared Spaces放一下每月的供樓開支、生活雜費，可能也開一個旅行基金，提示一下田太我每個月都有在存錢喇！

對比起早前提到的auじぶん銀行和今期的N26 Bank，哪一家會是你更期待的虛擬銀行呢？

N26 Bank的4大帳戶類別，請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (110) — 案例分析 — 從德國「N26 Bank」看虛銀未來發展】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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