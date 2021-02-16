【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子

▲ 【虛擬銀行】德國虛銀「N26 Bank」有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子

N26 Bank的4大帳戶類別

說完了最Fancy的功能，是時候說一下N26的個人戶口類別。N26的個人戶口分成4類：Standard、Smart、You和Metal。

N26 Standard當然就是最基本的戶口，具備所有基本功能，包括透明的Debit card、NFC支付、Apple／Google Pay支付、豁免外幣支付手續費、MoneyBeam轉帳服務（行內轉帳）、每月歐元區內3次免手續費ATM提款（其實除了香港，世界上很多地方ATM提現是收費的）、CASH26零售夥伴存錢提款服務、支出分類統計、設立最多2個Space、chatbot、livechat支援及保安功能等。

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好像已經挺齊全的，最重要是沒有月費的。

甚麼？即是說其他帳戶是有月費的哦？是的！N26 Smart、N26 You和N26 Metal每月會分別收4.90歐元、9.90歐元和16.90歐元，那它們有甚麼特別服務，又是否物超所值呢？

對比基本帳戶，舉例說N26 Smart用戶可以：

1. 同時擁有最多2張色彩繽紛的Debit Card；

2. 歐元區每月免費提款上限由3次上調至5次；

3. Space的上限由2個上調為10個；

4. 可以開立Shared Space（Standard是不可以開Shared Space的）；

5. 可以設立消費Round Up儲蓄（Standard也是沒有的）；

6. 有電話直綫支援；

7. 包括Booking.com、Lime、Uber等獨家優惠。

N26 Smart的每月收費為4.90歐元，以這7大服務來說，大家又覺得是否物超所值呢？

N26 You除了有N26 Smart的所有功能以外，還有一系列由Allianz提供的保險服務（Allianz是股東之一哦），包括Medical Travel Insurance、Trip Insurance、Pandemic Travel Insurance、Flight Insurance、Luggage Insurance、Mobility Insurance和Winter Sport Insurance，內容我也不太看得懂，我猜就是針對一眾經常在歐洲公幹的人士吧。

多付5歐元一個月，如果用得上的話，我猜也可以吧？

最後便到了每月盛惠16.90歐元的N26 Metal，除了多了Car Rental Insurance、Phone Insurnace和一些「Bespoke Service」以外，最最重要便是會有一張1款3色18克重的不鏽鋼卡！

這不就是MOX嗎！？

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (110) — 案例分析 — 從德國「N26 Bank」看虛銀未來發展】