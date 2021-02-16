【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子

▲ 【虛擬銀行】德國虛銀「N26 Bank」有咩特別？ 香港呢間虛銀都有佢嘅影子

早前專欄跟大家介紹了一下全亞洲第一家ネット銀行（Net-bank）「auじぶん銀行」經歷了12年後的發展，真心高質的，對香港的虛擬銀行（VB）市場未來發展挺有參考價值的。

這一期我們會飛到德國，看一下另一家Direktbank （Direct-bank）N26 Bank從2013成立、2016年底拿到歐洲銀行牌照、再到現在2021的產品服務。有些服務還是挺特別的，還隱隱約約看到香港某家VB正在努力模仿N26的產品思路呢。

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N26 Bank的簡短歷史

根據官方說法，N26名字靈感來自扭計骰（魔方）的26塊組件，在2013年於德國創立，開始時定位為一家Fintech startup，直至2015年4月獲得A輪融資，金主包括PayPal共同創辦人Peter Thiel。

挺有趣的是，N26成立初期是沒有銀行牌照的，只有單純的前端介面，後端是由Wirecard提供，一直要到2016年7月才得到歐洲銀行牌照，並於同年12月向17個歐元成員國提供基本戶口服務。

這些年N26已走到D輪融資，當中最具份量的投資員包括騰訊、Allianz、新加坡主權基金GIC等，到2021年N26宣布已於全球8個地方包括柏林、巴塞隆拿、馬德里、米蘭、巴黎、維也納、紐約和聖保羅開設辦公室，1500人團隊在25個市場為700萬客戶服務。

N26 Bank的4大服務

老實說，用傳統銀行的角度看，N26是沒甚麼服務的。

雖然是歐元共同體，但礙於不同國家的不同法律和監管，N26在不同歐洲國家的服務範疇可能會有少許不同，這一次就以紮根最久的德國區作為例子。

N26的產品很簡單，分成帳戶、管理、理財和支付4大服務，這裏跟大家逐一介紹。

N26 Bank的「管理」功能

說N26 Bank有甚麼帳戶類別之前，不如先說一下N26 Bank的一個主打功能──「Spaces」。

Space是甚麼概念呢？就是Sub-account了，N26的用戶可以在Main-account下設立不同的Sub-account（Space），每個Sub-account代表一個儲蓄目標，用戶可以為每個Sub-account起一個名字，並設立不同的規則定期（每月、每周或每日）把錢打進這個Sub-account裏面，達到有效儲蓄的效果。

其實香港的MOX Bank就正正有一個一模一樣的功能，而這兩家銀行同時也有支出分類的統計數劇供客戶查閱，在這裏MOX明顯有N26的影子在裏面了。

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N26當然是有一些功能MOX是沒有的。

N26除了可以以時間作為規則把錢存進Sub-account以外，還可以要求把每筆消費向上取整（Round up），然後多出來的零錢會存進指定的Sub-account內，那便無意間做了儲蓄了。

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另外，如果怕自己不夠節制，花錢時會不知不覺超出預算，N26容許客戶設定每日轉帳和消費上限。其實這同時是個保安功能，算是一舉兩得吧。

最後，N26有「Shared space」的功能，概念類似一個聯名戶口，客戶可以與挈愛共建共用的Space，達到共同儲蓄的功能。

例如夫婦可以共建一個「共同旅行基金」，每月各自把1,000元放進這個Space，那12個月之後這個Space便會有1,000 x 12 x 2 = 24,000元可以一起去旅行了，大家也不用跑去開個聯名戶口，旅行過後想有其他目標，再創另外一個Space就可以了，挺方便的哦。

N26 Bank的4大帳戶類別，請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (110) — 案例分析 — 從德國「N26 Bank」看虛銀未來發展】