【移民台灣】太空人港爸棄事業移民台灣與妻女團聚　無悔收入大跌9成　換女兒快樂成長

近幾年不少家庭因為移民而分隔兩地，留下的父母除了要背負經濟支柱的重擔，還要承受無盡的孤單與思念。港男Gilbert本來打算做太空人來回香港及台灣，但一場疫症打亂全盤計劃，最後寧願犧牲事業，與妻女一家團聚，移民台灣重新起步。

40歲的Gilbert在港本來從事地產代理的市場營銷總監，任職管理層，事業一帆風順，衣食無憂。但前年Gilbert的太太以投資移民的方法移民台灣，思前想後，Gilbert決定辭職跟從。

Gilbert將自置物業也賣出後，已於去年10月到達台灣，終於可以面對面見到家人。Gilbert說感覺香港整個環境已變，加上女兒的讀書壓力，於是萌生移民的念頭。

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▲ Gilbert與太太及女兒本來分隔港台兩地，去年10月終於一家團聚。

與妻女分隔港台兩地

當初想法是自己留在香港打工，每個月飛去兩次一家團聚，加上台灣物價指數平，生活習慣也比較接近香港。因此他們考慮台北，感覺上生活模式跟香港相差不大，比南部城市容易適應。於是在2019年12月，一家三口就此展開了分隔兩地的生活。

可惜一場世紀疫情，原本理想中的美好計劃只維持了兩個月左右，就將他們的如意算盤徹底打破。他以為疫情很快便解決，誰知下次相見遙遙無期。長達10個月完全沒有見面，妻女令他牽腸掛肚，最後考慮了兩個月，決定放下香港的一切，移民台灣一家團聚。

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首次投身零售業

Gilbert對電子科技產品很有興趣，一直有做網上生意副業，利潤雖微薄不穩，但也可幫補家計。來到台灣後完全沒有收入，後來朋友介紹他試試在市集擺檔，將網上商店變成實體店，他抱着孤注一擲的心態試試，將以往的副業變成全職工作。

封關下沒有遊客，幸好本地人維持正常生活，雖然很多時他只能賺回交通及伙食費，真正「搵餐晏仔」，不過卻比他預期中理想。惟有保持正面樂觀的心態，不執着於搵錢，當是一個學習的機會。跟其他檔主甚至客人之間的交流，令他認識了不少新朋友及接觸更多台灣文化。

▲ 由網上銷售變成實體店，對Gilbert來說是一大挑戰。

拍片作雙綫發展

另一方面Gilbert在個人YouTube頻道「港爸台灣行街guide」，有一系列介紹台灣玩樂情報的短片，由他一手一腳親自拍攝剪輯。給在香港的家人看到他們的生活，一解思念之苦。意料之外是吸引到商戶合作拍攝業配文，雖然沒有錢收，最重要是很有滿足感。

Gilbert由零開始重頭發展，朋友笑他40歲就提早退休。「我本身也很不捨得做了16年的工作，來到台灣後所有工作經驗、學歷及專業資格不被承認，收入更下跌9成。我從來沒有做生意經驗，已預了要碰釘、蝕錢，甚至靠積蓄過活。太太接近一年多沒有回港，很想念香港的一切。不過辛苦換來女兒更開心愉快的學習環境，相當值得。」

▲ 經朋友介紹加入了台灣室內市集，擺檔售賣電子產品。

女兒成長脫胎換骨

他稱女兒來到台灣後「成個人唔同晒」，在香港讀書時只得默書測驗考試，被迫學習樂器，卻苦無時間練習。台灣的小學教育比香港輕鬆，功課不多，並有時間發展個人興趣。他特別為女兒選擇有管樂團的學校，早前更代表學校去表演交流，建立自信心。

▲ 女兒學習法國號，在香港時感覺如交差，現在可以專心練習。

兩人本來擔心女兒不適應新環境，但眼見她開心融入台灣生活，能與同學打成一片，語言溝通上也沒有問題，作為父母感到相當安慰。他們自己亦多了時間及空間作個人發展，太太學習畫畫，為短片設計封面圖，Gilbert自己就學剪片。這些全新的機會及可能性，都是在香港時從未想過的。

他寄語準備移民的家庭，絕對不要做太空人，自己親身經歷過後覺得怕怕。旅遊跟生活是兩回事，例如當地人常說台語、混亂的交通規則，他現在仍未習慣。既然「洗濕了頭」離鄉別井，就要積極融入當地的生活方式及社交圈子，也要忍受思鄉的情緒。「始終香港是出生成長之地，有些事情及感覺，是其他地方永遠不能取代的。」

（節錄）

【原文︰太空人爸爸與妻女團聚 移民台灣收入大跌9成】

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