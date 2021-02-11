▲ 【移民加拿大】加國2021年10大增長最快職位 零售業疫後復甦最渴才​​​​​​​

加拿大推出吸引港人移居的新措施，即日起於過去5年內大專畢業的港人，可申請加拿大有效期最長3年的工作簽證。面對新冠肺炎疫情打擊，加拿大經濟正處於復甦階段，若有意到當地發展，哪些職位最渴求人才？

【合資格港人可申請長達3年加國工作簽證：按此】

零售行業正迅速復甦



人力資源公司Randstad Canada日前發布有關加拿大2021年職業需求，報告顯示，預測今年較熱門的首10個行業職位，其中以客戶服務代表、司機、零售文員為熱門工作首3位。報告指，零售、客戶服務、倉務及科技相關等行業職位的需求正迅速復甦。

在疫情下，不少公司的服務或受阻，因此公司需要客戶服務員來處理客戶退款及改期等要求，客戶服務員現時可透過電話、網上等方式為公司服務，相信在後疫情的新常態下，企業仍需要有關人才來滿足客戶的要求，維持與客戶之間的關係。

此外，疫情帶動網購需求，網購平台愈來愈受歡迎，為加快將貨物運送至客戶手中，各網購平台或商戶均希望可聘用更多送貨司機。

【搵工小心誤墮求職陷阱 加國網上招聘詐騙逾2千宗 ：按此】

疫情期間難聘用護士

註冊護士則為第10個增長最快的職位，報告指，在疫情嚴重的情況下，確診的患者或需要數周甚至數月的長期護理，醫療機構對於註冊護士的需求急增，加上大多數護士希望在疫情期間緊守崗位，不希望更換工作，令有護士短缺的醫療機構更難僱用新員工。

Randstad列加拿大10大增長最快職位 1 客戶服務員（Customer service） 2 送貨司機（Delivery drivers） 3 零售文員（Essential retail clerks） 4 資訊安全分析師和架構師（Security analysts and architects） 5 行政助理（Administrative assistants） 6 採購和供應鏈專員（Procurement and supply chain specialists） 7 資訊科技支援（IT support and help desk） 8 倉務員（Warehouse workers） 9 清潔工和維修工（Cleaners and maintenance workers） 10 註冊護士（Registered nurses）

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】