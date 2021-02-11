【牛年2021】新年不拜年？精選5大商場打卡新春布置

農曆新年又到啦！不少商場都換上新春布置，充滿節慶的氣氛。今年新年有4日假期，如果未想好有甚麼節目，亦可考慮到商場欣賞新春裝飾，增添喜氣！

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MCP新都城中心 - 《康泰吉祥錦鯉園》

由即日起至2月28日期間，新都城中心特別打造《康泰吉祥錦鯉園》，金碧輝煌的神社裝置，精緻建築還原日本傳統風貌，讓大家猶如置身日本神社參拜祈福。

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另外，商場更設置了不少打卡位，包括滿布錦鯉燈籠的「三重幸福鳥居」、「甜蜜姻緣石」、「開運手水舍」以及「祈願風鈴陣」等。

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY《康泰吉祥錦鯉園》

日期：即日起至2月28日

時間：上午10時至下午10時

（康泰吉祥錦鯉園「主殿」開放時間為中午12時至下午8時，只限H‧COINS會員進入）

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY （新都城中心2期及3期）L1天幕廣場

太古城中心 - 「新春好意求」主題活動

由即日至2月26日，太古城中心推出「新春好意求」主題活動，今次以祈願為主題。商場設有共9米闊三大全景祈願體驗，包括台灣天燈海、意大利許願池及法國情人橋，仿如置身在外地一樣。

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商場亦設有4大過年祈願遊樂場景，包括「桃花源」許願池、「吉祥樹」許願樹、「紅運轉」風車以及「黃金籤」巨型籤筒，最適合打卡。

太古城中心「新春好意求」主題活動

日期：即日起至2月26日

地點：太古城中心 二樓中庭及中橋

PopCorn －「牛來『運轉』賀新歲」

由即日起至2月28日，PopCorn帶來「牛來『運轉』賀新歲」賀年活動，超過60隻牛牛齊齊換上新春服飾，化身「招財牛牛」與大家一同迎春接福，場內多個裝置如金牛及風車更會定時轉動，大家更可與5米高巨型金牛合照。

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港鐵商場更設有新春消費獎賞推廣活動「佳節有禮‧賞貳佰」，由即日起至2月28日期間，於德福廣場、青衣城及PopCorn指定類別商舖以電子貨幣消費滿2,200元，即送合共200元港鐵商場現金禮券。

PopCorn「牛來『運轉』賀新歲」

日期：即日起至2月28日

時間：中午12 時至晚上10 時

地點：PopCorn 一期一樓中庭

黃大仙中心 - 「花願福臨」

為迎接牛年，黃大仙中心於新春期間推出「花願福臨」活動，商場北館中庭設有4.6米高幻彩「花願福臨」桃花許願樹，大家可以免費製作電子許願卡，並上傳至樹上的大熒幕，祈求願望成真、福氣到臨。許願樹附近更設有體感「花願風車陣」，每當感應到有人走過，花形風車便會自動轉動，為大家轉出好運；除此之外，更有由六福珠寶設計、約1.5米高的金風車，祝願所有人來年風生水起。

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黃大仙中心「花願福臨」主題活動

日期：即日起至2月28日

時間：上午11時至晚上8時

地點：九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心

Mikiki - 「新春潮拜玩樂遊」

《反斗奇兵》的粉絲留意！今次Mikiki以《反斗奇兵》及《海底奇兵》為主題，在中庭設有6大巨型打卡場景，包括5米高「三眼仔星願扭蛋」、「甜絲絲勞蘇愛心世界」、「至『螢』三眼仔趣拍站」、「薯蛋頭至SWEET情人卡」、「3米高胡迪寶貝童話夢」及「海底奇兵光影浪漫遊」。

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另外，戶外長廊掛上多個閃亮繽紛的PIXAR角色剪影燈飾，晚上時會亮燈，營造出令人心甜夢幻的星海美景。

Mikiki「新春潮拜玩樂遊」

日期：即日起至3月14日

時間：上午11時至晚上9時

地點：Mikiki地下中庭

責任編輯：曹佩鈞

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