▲ 【財富增值方法】超實用財富配置模式 學習水桶模式投資法

若一向有閱讀我文章的讀者、網友，都知我對投資的建議是長綫的，絕不是短期炒賣賺差價，因為投資是現金轉成資產的過程，強調的是長期增值以及產生現金流。

因此，投資是一個長期的策略，而今天所講的「水桶模式投資法」，更是一個超長綫的資產分配模式，故不宜經常變更，因這策略是以配合整個人生階段而進行的。不過要注意一點，這模式是建基於你已掌握了投資的基礎才能進行的。

3個水桶代表3類型資產

這個的「水桶模式投資法」主要分為3部分，即是分開3個水桶，而這3個水桶就代表3種類型的投資：

水桶1︰快速增值

水桶2︰平穩發展

水桶3︰收息資產

而我們就是將資產適當分配至各水桶之上，當然，每個人會因自己的情況，例如年齡、資產情況、投資偏好、承受風險程度等，而影響分配的比率。

即是每個人都要因應自己情況，而將水（即資金）適當分配至這3個水桶裏（即投資不同類型的資產），而這水桶中的水是會因情況而轉到另一水桶的。

例如一名35歲以下的年輕人，應該將較大資金投資於快速增值類，其次就是平穩發展類，只有小量投資於收息類的資產，因為年輕人承受風險的能力較高，而且複息效果強，故偏向增值是適當的。當然，大前提要是你掌握到這些投資產品，而不是盲目增值。

只要合理投資，快速增值部分會隨着時間而不斷增值，即是這部分會愈來愈大，即這個水桶1的水不斷增加，到增加到某程度，水就會滿瀉，而多出的水就會流到水桶2，即是平穩發展類別中。

總資產隨時間增長 平衡再調整組合

例如某年輕人有100萬元，將資金的6成，即60萬元分配至快速增值類中，而4成資金即40萬元則分配至平穩發展類中。隨着時間過去，資產會不斷增值，但增值的幅度則不一樣。

例如這年輕人的資產，3年後快速增值類升值了1.5倍至150萬元，而平穩發展類則只上升了50%至60萬元，由於這年輕人在檢視資產後想維持速增值類只佔60%的水平，因此現時的比率是150萬元/210萬元 = 71%，比設定的60%高，因此要作出適當的調整。

簡單來說，就是水桶1的水已經滿瀉，而多出的資金就會流到低一個風險級別的水桶2──平穩發展。若果要將水桶1調整至60%水平（即210萬元 x 60% = 126萬元），就要將多出的（150萬元 - 126萬元 = 24萬元）分配至水桶2中。

當然是否要維持相同的比率，這絕對是因人而異，亦會因年齡增長而有所改變，但大致原則是當一級增值時，就會為低一層的風險類別提供資產，而資金流向的模式更只會流向下而不會流向上，即是能將風險減低，將財富有系統地分配至較隱建的資產中。

同時，由於這是整個人生的計劃，故隨時間過去，資產持續增值，但年齡亦漸長，故慢慢會偏向保守。而在整個「水桶模式投資法」，最最要的是一層一層的概念：

水桶1—>水桶2—>水桶3

快速增值—>平穩發展—>收息資產

當水桶1滿瀉時，就會將多出的資金流到水桶2中，到水桶2滿瀉時就會將資金分配到水桶3中，以一層一層的模式去分配。

至於更具體的運作模式，以及如何配合我們的人生階段去進行，下次再談。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為︰超實用財富配置模式，水桶模式投資法（一）】

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