港首創消費理財平台　消費積分換黃金

香港初創金融科技平台tiips為大家帶來「Spend, Earn and Grow」概念，一邊消費、一邊達致財富增值的體驗。tiips是香港科學園網動科技創業培育計劃成員之一，結合消費與理財增值的概念，旨在以科技建構出極低門檻的消費理財平台，就算資金不多的個人用戶也可以透過tiips兌換或購入資產，達致財富增值。

用戶只需於tiips的合作商戶消費，便可獲取tiips積分，然後將tiips積分兌換成黃金，消費同時增值。因為傳統實金（9999純金）投資很多時以金條購入，現時一両黃金大約2萬港元，而且購買過程不算方便。而tiips是買賣實金的網店，用戶可以一次性或以月供方式買入黃金，門檻低至200港元，沒有手續費，亦可以隨時取消，當用戶在平台內的黃金儲存量達到一定數目，便可以到張氏金業安排實物提取。



除了以上服務，tiips更推出快閃登記用戶驚喜！所有於2月11日晚上11時59分前成功登記成為tiips會員的用戶，將可得到tiips送出的8mg實金利市，名額為5萬封，先到先得。

下載網址



儲tiips積分詳情

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝＝＝

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 按此了解