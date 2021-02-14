▲ 【牛年運程】屬猴有事業發展機會 屬雞財運佳宜投資龍頭企業

2021辛丑牛年來臨，肖猴及雞的人士今年職場及財運如何？本網請來「玄學天后」之稱的玄學家雲文子以及著名玄學家陳定幫為大家批算牛年運程。

猴：有事業發展機會 忌投資較賭博的產品

雲文子指，屬猴的人士今年運勢非常好，會有不同事業發展及賺錢的機會出現，工作上有女性貴人襄助，應把握時機，作大膽嘗試，開拓財路。陳定幫則指屬猴者今年有暴敗星，故他不建議投資較賭博的產品，並提醒投資者要記住鎖定利潤。他則建議屬猴的朋友今年買正股，亦可投資自己較熟悉或感興趣的東西。

雞：應報讀增值課程 宜投資龍頭企業

雲文子指，屬雞的人士今年運勢會慢慢增強，應趁學習之年，主動學習，爭取機會，宜報讀增值課程，長綫投資自己。工作方面，公司內會推行改革方案，令工作壓力增加，但當中會有得着。至於投資方面，陳定幫指屬雞者是今年財運最好的生肖之一，建議他們可投資龍頭企業、大企業，甚至投資衍生工具也可以，但不宜買很新的企業或沒有聽過的企業。

【雲文子算12生肖職場運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

【陳定幫算12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】按此了解