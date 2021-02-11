▲ 【Clubhouse】Clubhouse勢成未來電台變種 人人都可以是DJ

Clubhouse可算是近日資訊科技界熱話之一！Clubhouse程式迅速崛起，賣點之一是以聲音作為傳播通訊方式，簡單來說就像是一個隨身電台，只要有想講的話題，有人願意和你傾，便可以立即開咪大講特講，人人都可以變名嘴。薑餅人相信，過年期間若宅在家沒事幹，也會吸引不少網友用這程式解悶呢。

未來電台或podcast的變種

薑餅人估計，Clubhouse或許會是未來電台或podcast的變種。薑餅人試玩過一會，其實大可以當成在家開收音機作背景聲音，可以全程只聽不說，也可以舉手發言。當然如你跟moderator相熟的話，發言機會會較多了。

在沒有鏡頭沒有畫面的情況下，玩Clubhouse需要很好的口才及知識水平，才能達到口若懸河言之有物，否則若只是吹水沒真材實料的內容，只會是浪費聽眾的時間。

聲音較文字、圖片更有情感

相對其他以文字及圖片為主的社交媒體，Clubhouse單純透過用戶的耳朵及聲音來與其他用家互動，情況就如昔日多媒體尚未流行時，與人溝通只能用電話一樣。能聽到對方的聲音作出即時互動，總比只在貼文上給一個like來得溫暖多了。

此外，Clubhouse容許多人共同收聽及發言而且聲音處理也很晰，這樣更能拉近了與對方的距離。

不容「吹水」 討論要高質

不過，Clubhouse至今尚未容許用戶錄下吹水內容，一旦這個功能開通，Clubhouse更有機會成為了聲音版的YouTube，用家大可按主題收聽高質的討論，而不用受限於本地的電台節目。

雖然不少KOL已紛紛在Clubhouse插旗開講，但這個平台目前仍然處於初創階段，難言要挑戰其他現有平台。而一個只能吹水的平台的業務模式能走多遠，也是一個疑問。

生意模式如下成疑問

對薑餅人而言，最低限度也要容許KOL開設專頁吸納聽眾，然後再接受用戶訂購或商業贊助。若所有節目只如流水般聽完便算，這個平台只能用作私人之用，難以成為一般生意。

Clubhouse背後採用由中國企業提供的技術也惹來不少人的質疑。Clubhouse採用的聲網技術，能够讓數以萬計的人共同參與同一個 Clubhouse時段，更可分辨講話者的身份。

但由於聲網與中國內地有關連，不少人也擔憂所有的聲音數據也會被送到內地的侍服器。大家在使用時要注意了。