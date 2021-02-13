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【牛年運程】屬龍工作上會受到制肘　屬蛇投資宜及時鎖定利潤

個人增值 10:00 2021/02/13

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【牛年運程】屬龍工作上會受到制肘　屬蛇投資宜及時鎖定利潤

2021辛丑牛年來臨，肖龍及蛇的人士今年職場及財運如何？本網請來「玄學天后」之稱的玄學家雲文子以及著名玄學家陳定幫為大家批算牛年運程。

龍：工作上受到制肘　投資女士操盤的產品

雲文子指，屬龍的人士今年工作上會受到不少制肘，但切勿質疑自己能力，中秋後運勢便會向好。至於投資方面，陳定幫建議屬龍者可選擇一些由女士操盤的投資產品，包括基金、股票、ETF等。另外，他亦建議屬龍者可留意較大型的基金或債券。

蛇：職場內多小人　投資宜及時鎖定利潤

雲文子指，屬蛇的人士今年職場內多小人，要小心否則會惹來麻煩。不過，有是非代表你人氣旺，有個人價值，應轉化是非為動力，正財就會有穩定增長。至於投資方面，陳定幫建議屬蛇者可以多與朋友交流，如股票界、房地產界人士，交換一些想法。他提醒，屬蛇的朋友今年或會出現賭博心態，投資者記需得及時鎖定利潤，不要得意忘形。

 

【雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇：按此

【陳定幫算12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇：按此

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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