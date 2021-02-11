▲ 【牛年2021】農曆新年各區私家診所、24小時門診應診名單（附網址）

新冠肺炎疫情未止，加上本港正值冬季流感高峰期。農曆新年長假期將至，香港醫學會上傳了農曆新年期間應診醫生名單及應診時間，而醫管局亦公布了普通科門診診所在農曆新年期間的服務安排，供市民查閱。

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長假期就診資訊

香港醫學會上載農曆新年營業的診所名單，包括18區的私家診所、私家醫院的門診部及醫管局普通科門診的營業時間，市民可到相關網站查看。據網站資料，農曆年假期間開診的診所數不多，詳細可到香港醫學會網址查看，要留意名單是診所自願參與，不在列的診所不代表新年期間不應診，可直接向相關診所查詢。私家醫院門診部則維持24小時門診服務。

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醫管局加強普通科門診服務

普通科門診方面，醫管局會加強普通科門診診所在農曆新年期間的服務，包括在假期期間增加約1200個額外診症名額；另外有4間普通科門診診所於假期期間額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務。



市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

此外，醫管局提醒市民，如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病樣本收集包，或遞交樣本，可到11間指定普通科門診診所。市民亦可到20個港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁。

醫管局普通科門診農曆新年服務安排︰按此

基層醫療指南農曆新年應診家庭醫生名單：按此

香港醫學會農曆新年應診醫生名單︰按此

責任編輯：李瑩

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