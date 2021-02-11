【親子理財】教子女理財第一步　趁新年開立兒童戶口儲利市（附銀行優惠）

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港首創消費理財平台 消費積分換黃金
農曆新年小朋友會收到唔少利市，預備好教子女點樣處理利市錢未呢？身為父母或長輩，可以為他們開立兒童戶口，讓他們自小學懂理財。以下推介3間有開戶優惠的銀行選擇給大家。
恒生銀行智多Kid理財
開戶優惠
開立恒生智多Kid理財戶口，無最低開戶金額及低結餘收費，但家長其中一方須為優越理財或優進理財客戶。年齡限制為18歲以下，月費為50元，存款高於5,000港元可獲豁免。
渣打銀行My Dream Account
開戶優惠
開立渣打銀行My Dream Account無最低開戶金額及低結餘收費，但16歲或以下子女須與家長聯名開戶，11歲以下為存款卡，11至18歲為青少年ATM卡。
東亞銀行理財小博士
開戶優惠
開立東亞銀行理財小博士最低開戶金額為10元，沒有低結餘收費，年齡限制為18歲以下。
開理財戶口時，家長記得要準備小朋友的出世紙、監護人或家長的身分證明文件、最近3個月的住址證明等。不論選那一個理財戶口，最重要是培養小朋友的理財習慣，為新一年有一個好開始。
責任編輯︰陳玉蓮
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