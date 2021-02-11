【親子理財】教子女理財第一步　趁新年開立兒童戶口儲利市（附銀行優惠）

農曆新年小朋友會收到唔少利市，預備好教子女點樣處理利市錢未呢？身為父母或長輩，可以為他們開立兒童戶口，讓他們自小學懂理財。以下推介3間有開戶優惠的銀行選擇給大家。

恒生銀行智多Kid理財

開戶優惠

海洋公園優惠低至75折（包括「約會動物活動」、園內餐廳及商店消費、私人宴會如生日派對及精靈百日宴等優惠）

卓健醫療服務優惠低至5折（包括中醫服務、學童近視眼防治專科檢查、兒童營養諮詢及注射疫苗等）

理大護眼中心100元現金優惠及8折優惠（購買眼鏡及太陽眼鏡產品）

開立恒生智多Kid理財戶口，無最低開戶金額及低結餘收費，但家長其中一方須為優越理財或優進理財客戶。年齡限制為18歲以下，月費為50元，存款高於5,000港元可獲豁免。

渣打銀行My Dream Account

開戶優惠

ATM卡及存款卡可供一家人一同擁有（父母可為11歲以下的子女開立存款卡、為11至18歲子女開立青少年ATM卡）

戶口持有人會收到青少年ATM卡提取現金之短訊通知

青少年ATM卡的每日預設最高提款／購物交易上限為2,000元，可到分行更改最高累積提款／購物限額

開立渣打銀行My Dream Account無最低開戶金額及低結餘收費，但16歲或以下子女須與家長聯名開戶，11歲以下為存款卡，11至18歲為青少年ATM卡。



東亞銀行理財小博士

開戶優惠

海外升學保保險計劃低至85折（包括個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等）

「智優選」醫療保障計劃（包括基本住院及手術保障、24小時全球保障、附加額外醫療保障）

開立東亞銀行理財小博士最低開戶金額為10元，沒有低結餘收費，年齡限制為18歲以下。

開理財戶口時，家長記得要準備小朋友的出世紙、監護人或家長的身分證明文件、最近3個月的住址證明等。不論選那一個理財戶口，最重要是培養小朋友的理財習慣，為新一年有一個好開始。

責任編輯︰陳玉蓮

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