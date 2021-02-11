▲ 【2021牛年】捕捉新機會！ 掌握牛年科技三大趨勢

新年伊始，萬象更新，今年將會是開創科技新格局的一年。各行各業於2020年加速應用科技，Microsoft行政總裁Satya Nadella說：「以往需時2年完成的數碼轉型過程，於去年只在2個月內便成功實踐。」無論是企業的日常營運或是大眾的生活點滴，科技現已融入我們的生活，協助我們安全、順暢地工作、學習和娛樂。

踏入新一年，網絡安全、大數據及AI預計將成為各行各業邁向成功的基石，而提升數碼技能則是各企業加速數碼轉型的關鍵。

一、加強網絡安全對企業營運至為關鍵

隨着去年遙距辦公成為了新常態，全球網絡威脅較前年同期增加了7倍，而企業在疫情前部署的大部分本地IT基礎架構卻並非為滿足遙距辦公需要而設。根據Microsoft的一項調查，73%的資訊安全總監（CISO）表示其企業在過去12個月內曾經歷一般或敏感數據外洩事故。

早前，Microsoft宣布全球網絡安全業務在過去12個月錄得達到100億美元的收入，同比增長超過40%，可見市場對網絡安全方案的需求急升。為防範日益複雜的網絡威脅，企業需要革新其網絡安全策略，例如採用「零信任」保安原則、加強身份驗證過程的保安，包括採用無密碼、多重身份驗證（MFA）等方案。現時全球超過40萬客戶，從中小企到大企業，包括《財富》100強企業中的90間正使用4個或以上的Microsoft網絡安全、合規性，身份認證和管理解決方案，以確保網絡安全。

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二、普及數據及AI應用 成就智能城市

應對新冠疫情，全球在努力開發疫苗的同時，如何有效率地分發疫苗、和及時告知及教育市民關於疫苗的資訊，仍然是不少國家及城市面臨的挑戰。當中，數據和AI正是確保安全及公平地分配疫苗的關鍵元素。

Microsoft早前與夥伴開發疫苗管理平台（Microsoft Vaccination Management Platform），旨在協助機構加強處理疫苗工作，為市民、前綫疫苗管理人員及醫療團隊提供端到端的全面體驗。該平台提供多項服務，當中包括預約登記及接種優次排序、透過簡化自動供應補充程序改善物資管理、追蹤和監察處方及醫療物資運送、加快彙報程序，協助公共醫療系統更專注於處理疫苗、資源及服務分配等事務。

最近，英國相關部門借助Azure雲端平台建立了「全國新冠疫苗登記平台」，為4500萬名合資格市民提供服務。此平台更與英國基礎醫療體系及國民保健署系統整合，運用Power BI進行彙報。

在公營醫療機構推行疫苗接種計劃前，首要任務是廣泛教育市民有關疫苗的資訊。普羅大眾可能對疫苗的安全性及有效性存疑，甚至了解不深。因此，值得信賴的醫療服務機構及公眾人物的積極參與對成功落實計劃非常重要。我們相信，科技有助相關的資訊更廣泛地傳播，同時醫療機構可利用AI聊天機械人技術和公共資訊平台，為市民提供個人化的建議。

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三、提升科技技能 長遠增強業務靈活性及成就個人成長

無論是各地政府及醫療機構的科技應用，還是商業機構的數碼轉型項目，都有賴掌握數碼技能和知識的人才推動。

隨着創新科技愈趨普及，現今的員工更需要檢視自己是否能與時並進，掌握新的數碼技能以面對未來的新挑戰。Microsoft最近有關企業創新文化的研究指出，愈來愈多企業正着手加強培訓和裝備其員工，近31%本地企業正計劃投放資源提升員工的數碼技能，務求各階級的員工都能了解和掌握科技運用。

除了讓員工學習數碼技能，企業亦着重將培訓人才的創新心態，鼓勵員工提出新想法改善業務的營運。當中低程式碼開發平台亦漸受企業歡迎，讓即使員工即使沒有具備專業程式開發知識，亦可以輕鬆建立企業用的商業應用程式，提高日常營運效益。

一些本地企業正積極透過擁抱創新心態和新科技，提升業務靈活性。早前，中華煤氣的員工便透過Microsoft Power Apps低程式碼開發平台，在有限的程式開發經驗和知識下，仍能成功設計出一個供跨部門使用的庫存管理商業應用程式。現時已有來自8個部門超過250名員工正在使用此程式，提升工作效率。

低程式碼開發平台將開發程式的門檻降低，為人才及企業帶來更多實踐創新意念的機會。公民開發者（Citizen Developer）將會成為另一大趨勢，革新科技行業。

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2021標誌着Microsoft於香港成立30年的里程碑。回顧過去，嶄新科技推動企業和個人不斷前行；展望未來，Microsoft會繼續發掘科技的無限可能，協助每個人、每個機構以及整個社會成就新的突破，不斷進步。

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