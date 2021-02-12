家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開

根據孩子年齡，利市錢的教法不同。

祝讀者朋友，牛年「新春大吉，諸事順利！」

小朋友會收到不少利市錢，家長除了要教導孩子，利市錢是一個祝福，代表長輩的關心和愛惜，所以不管銀碼多少也要說多謝。希望令孩子明白不要只希望收到大封（銀碼大）的利市才開心，收到細封的便不開心。

接着，在充滿物質誘惑的世代，作為父母應該盡早做好理財教育，避免子女利用利市錢過度消費，成為大花筒。

雖然不同父母有不同方法處理利市錢，但任何時候也應以簡單為原則。按部就班及不要與孩子的表現掛鈎，也不要同時間教過多東西，否則只會令他們混淆，容易造成困擾，以為不讓自己管理利市錢便代表父母不愛，徒添親子磨擦。

筆者建議應根據孩子不同年齡階段，處理利市錢的方法如下。

5歲以下

筆者贊成先為年幼的子女儲起，因為這年齡的小朋友未建立對錢的概念，例如他們「鍾意銀仔多過紙幣」。等升上小學便要準備開戶口了，期間要多溝通，讓孩子知道父母先替他們保管。

重點：在幼兒階段只需要講利市錢的處理方法，不用解釋金錢的意義。

6歲後

孩子升上小學，透過與朋輩互動、可能會買零食等，會開始萌生對金錢的概念，屆時父母應連同過去儲起的利市錢，與子女一起溝通，計劃怎樣處理。

一般有三個做法：

一、建議在此時為他們開設兒童戶口，可以慢慢教孩子儲蓄的概念。透過逐年儲下的金錢，以及從存摺簿看到的存款銀碼滾存（利息雖少但還是有），教導小朋友等待的概念。



二、就算有一份玩具好想買，都要習慣等待，慢慢儲錢，明白並非喜愛便立刻要買。當利市錢達到一定金額，可以用來買東西／作投資／其他用途，但說好要先得到父母的同意。



三、利用部分利市錢助人，學習分享。

重點：教導孩子習慣等待，了解金錢的意義，教導分享利己利人，例如賣旗或助養，學習付出分享。

【如何教小朋友理財（利市錢）之一】