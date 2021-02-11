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¥70賺到¥200億　上代日本股神的投資五原則

博客 12:30 2021/02/11

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而這位是川銀藏則贏在對未來的判斷，對商品供求情況的觸角，上面幾次讓他身家倍增的事件都是如此。

上次討論所謂日本平民股神cis，有自己的投資守則。其實日本上一代的「股神」是川銀藏，從70日元賺到200億日圓，也有投資5原則。

【日本「平民股神」cis點樣由20萬炒到17億？按此

原則1：選股要有主見、不要人云亦云，而挑選目標的「自信」來自於花時間下功夫做研究。

原則2：自己要有能力預估接下來2年內國內外經濟局勢變化。

原則3：每一檔股票都有其合理內涵價值，當股價超越其應有水準時，可先持觀望態度，不要追高搶進。

原則4：股價與公司營運業績之間互為因果關係，如果是「做手」硬撐業績的股票一定不要碰（做手：股票市場中專以技術性方式控制股價漲跌變化的大戶）。

原則5：切記「投資一定有風險，各種投資有賺也有賠。」

能長時間賺錢兼笑到最後

是川銀藏由30歲投資到85歲，長時間賺錢，亦能笑到最後，其投資功過如何呢？

1933年他成功估計到美國會廢除金本位制而大手沽空，結果的確如此，可惜日本政府宣布已買賣股票一律以美國停止金本位制之前結算。

到1976年，日本水泥需求急降，水泥廠紛紛停業，他分析認為行業跌勢已到谷底，於是大手買入水泥公司股票。後來日本政府大興土木，水泥供不應求，令他賺了大錢。

之後到銅價，他亦預計行業將由谷底回升而大手買入，到1979年，果然全球銅價暴漲，又令他賺大錢。

1981年他觀察到一單有關發現高品質金礦的新聞，當時沒太多人意識到該金礦的價值，令他有機會大手買進，再賺大錢。

【睇日本平民cis如何進化成「股神」：按此

上次那位日本平民股神cis算靠點運氣，或市場觸角，捉到一次交易員入錯盤，再加上自己做了「領頭羊」，亦捉住了這十多年低息環境的勢頭。歸納出來的投資原則都是教大家「趁勢」、「贏要谷、輸要縮」。而這位是川銀藏則贏在對未來的判斷，對商品供求情況的觸角，上面幾次讓他身家倍增的事件都是如此。

所謂時勢造英雄，該段時勢發生了甚麼事情，自然造就出該類英雄出來。有否英雄造時勢呢？即真正英雄能閱讀當下時勢而去改變自己以捉緊機遇。

回看過去成功投資者歸納出的投資原則與心得當然重要，但更重要的是吸取知識而去認清未來，大家繼續努力摸索（當然包括我），廿年後成功者的心得會如何寫投資原則呢？


【本文獲作者止凡授權轉載】

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撰文 : 止凡

欄名 : 取之有道

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