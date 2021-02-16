城景國際午市泰式放題買一送一　泰昌餅家「指定麵包/蛋撻+維他奶」$10

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 城景國際 ：午市泰式放題買一送一

由即日起至2月28日，只要出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂午市「泰」滋味放題，兩位起可享買一送一優惠。

放題供應40款泰式美饌，包括泰式鮮蝦刺身、辣椒膏炒青口、金不換芝士焗蟹蓋、板燒羊仔鞍、甜品及Movenpick雪糕等。另外，惠顧期間無限供應汽水。

供應時間：每日中午12時至下午2時30分／下午3時至下午5時30分（入座後任食兩小時）

收費：每位238元（另原價加一服務費）

訂座方法：致電2783 3268／網上訂座

地址：香港九龍窩打老道23號 城景國際

2. 泰昌餅家：指定麵包／蛋撻 + 維他奶組合價10元

由即日起至3月31日，於泰昌餅家指定分店購買「指定個裝麵包／皇牌蛋撻 + 維他奶無添加糖豆奶」組合價只需10元。

此優惠只適用於每日下午5時前，個裝麵包及維他奶無添加糖豆奶（熱）及優惠只適用於指定分店。

分店一覽

3. 便利妥：網店買四送一優惠

由即日起至2月17日，於便利妥網店任意購買5件產品，可享買四送一優惠。另外，購物滿500元，更可享全港免費送貨服務。

需要注意，2月10日至17日期間所有寄送及自提服務暫停，訂單將會於啟市後5個工作天内（即2月24日前）發貨。

網店

撰文︰hket小編

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