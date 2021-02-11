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【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？

保險保障 12:32 2021/02/11

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【延期年金】為退休自製長糧 扣稅年金大比拼 邊份期滿預期IRR達5%？

扣稅效應顯著提升回報　低息環境下保證回報仍增至3.2%

投保QDAP可享高達每年度6萬港幣的免稅額，儼如政府埋單的保費回贈，增強QDAP回報的催化劑，而力度有多強，就視乎客戶的稅率。圖表4顯示了計算扣稅效應前後的期滿內在回報率（IRR），以現時最高17%稅率計，永明金融QDAP的期滿保證IRR最高，年度化回報達3.2%，在低息的大環境亦算是相當不俗。當然，扣稅後的非保證預期IRR亦會進一步提高，安盛及宏利QDAP的期滿預期IRR稍高，達5%。 

人生無常　早期退保或身故怎樣辦？

由45歲供款至派發年金，橫跨人生幾十年。儘管投保時有足夠現金供款，但人生無常，若投保人因急事需退保來作資金周轉，可以取回多少供款呢？保單期內，愈早退保難免損失愈大。根據以下圖表，於剛供款完畢55歲時退保，投保人可保證取回47%至90%已繳保費。若於65歲退保，圖表中多數產品已可保證回本，最高者永明金融QDAP可取回138%已繳保費。 

雖然年金用於對冲長壽風險，但若於保單早期身故（如55歲去世），上述QDAP投保人至少可得相等於已繳保費的保證身故賠償，當中以保誠QDAP的保證身故賠償額最高，達105%已繳保費。若投保人於65歲離世，永明金融QDAP的保證身故賠償額更高達138%已繳保費。

總括而言，消費者在選擇QDAP產品時，宜細閱比較產品，揀選合適的入息期，以合乎自身的退休計劃。

保證年金收入　派發金額與入息期息息相關【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月31日，僅供參考，並不是銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：退休規劃點少得「扣稅年金」？揀派錢派到85歲定100歲？ （跨國保險公司合資格延期年金保單QDAP產品大比拼），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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