Netflix《勝利號》 南韓首部太空片　宋仲基主演逾億港元科幻大製作

▲ 南韓出品的首部太空片《勝利號》，是Netflix賀歲檔中最有大片格局的電影。

甫推出即在多國登上Netflix排行榜冠軍的韓片《勝利號》，是南韓首部太空科幻片，製作費高達1.7億港元，更是宋仲基離婚後首部主演的電影。作為這個賀歲檔最具大片格局的電影，它是否韓版《銀河守護隊》？

由韓劇《太陽的後裔》的男神宋仲基主演、趙聖熙執導的《勝利號》，原定去年暑假上畫，因新冠肺炎疫情無奈改於2月5日在Netflix全球上架。

故事設定於2092年，講述地球的沙漠化嚴重，人類已無法居住。大型跨國公司UTS建立了類似地球的太空殖民地，但除了指定5%的人類外，非公民都要留在荒涼的地球上，或成為太空工作者。

▲ 宋仲基主演的《勝利號》有逼真的太空場景，其中由柳海真演機械人巴博斯，其設定最有趣。

英男星演反派

戲中的太空世界和地球都出現不同國籍人士，其中UTS創辦人Sullivan，就由英國男星Richard Armitage演出，是影片中的反派。主角宋仲基、金泰梨、陳善奎及柳海真均為來自南韓的社會邊緣人，他們駕駛宇宙飛船「勝利號」，在宇宙尋找值錢的太空垃圾，卻發現了一名7歲女孩，得悉她是被宇宙警察通緝的人形機械人，他們即打算用女孩換贖金。

這部片包含階級矛盾、環保信息，令人聯想起《末世列車》（Snowpiercer）及彼思動畫《太空奇兵．威E》（Wall.E）等。烏合之眾駕着太空船，他們互相鬥咀揶揄的設定，則有點像《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），不同的是這班主角只是平民，並沒有超能力。

▲ 宋仲基演的金泰浩有一段悲情過去，他跟小女孩花兒建立另類父女情。

另類父女情

宋仲基今次一反男神形象，一身衣服破爛，演市儈窮男人金泰浩，其實他有一段悲情過去。另類父女故事，為宋仲基提供首次演爸爸的機會。陳善奎及聲演機械人的柳海真都是演技派，可惜此戲給他們的發揮空間有限，最搶鏡者反而是演花兒的純真小女孩朴叡鄰。

韓國電影業近年以趕上荷里活為目標，如《與神同行》系列、《屍殺列車》系列等均標榜特技製作。今回《勝利號》作為首部奔向宇宙的太空科幻片，投資額高達240億韓圜（約1.7億港元），有8家韓國視覺特效公司參與製作。它在全球190國家及地區上架後，不少觀眾都對刺激的宇宙飛航場面、視覺特效等製作讚賞，反而覺得故事缺乏韓國特色，也不夠創意，對於看過無數荷里活科幻片的觀眾而言，就未免有點熟口熟面了。

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湯漢斯+金馬影后齊賀歲

此賀歲檔期也有其他值得留意的好評電影在Netflix上架，包括華語片《孤味》以及2月10日上架的奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）新片《結叛同行》（News of the World）。

81歲的金馬影后陳淑芳，聯同謝盈萱以及徐若瑄主演的《孤味》，去年在台灣的院綫上畫，榮登台灣電影年度票房之冠。

故事描述一家人在爺爺過世後，如何面對並接受爺爺的外遇對象，聚焦阿嬤如何放下心中的糾結，學習接納這位第三者的心路歷程。

電影刻劃母親與4位女兒的互動，側寫兩個世代中女性社會角色的轉變，呈現出台灣女人的堅忍。

《結叛同行》則標誌着湯漢斯和《盜海狙擊》（Captain Philips）導演Paul Greengrass再度合作，也是他的第一齣西部片。

故事設定於美國內戰後5年，湯漢斯飾演的退伍軍人經歷戰亂後身心疲憊，他決定化身成說書人，穿州過省把自己打仗時所見所聞向百姓道來。期間他看見10歲德國孤女被印弟安人擄走，決定仗義拯救，帶孤雛與家人重聚。

此片原定於戲院上映，湯漢斯的演出得到不少好評，而演孤女的Helena Zengel更獲多個新人獎及女配角提名。

