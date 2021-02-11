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【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？

保險保障 12:32 2021/02/11

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【延期年金】為退休自製長糧 扣稅年金大比拼 邊份期滿預期IRR達5%？

保證年金收入不容忽視　派發金額與入息期息息相關　

談過了入息期，大家自然更關心派發金額。先說保證派發金額，這是保險公司承諾派發的保證年金，對保守的退休規劃尤其重要。下表所見，以入息期至85歲的QDAP中，永明金融QDAP的保證入息最高，每十年計多於7萬美元；若選擇派息至100歲的版本，永明金融的保證入息每十年計約4.9萬美元，後者的每期保證收入雖被攤薄，但由於入息年期較長（長多15年），夠長命的話，總收入依然較高。所以在衡量產品的選項時，客戶需在入息期及派發金額作取捨。 

除了保證年金部分，年金計劃更有非保證回報，令總預期回報通常更加吸引。於下圖中，若選擇派息至100歲的版本，永明金融QDAP的預期派發金額更可達30萬美元，為總供款的386%。不過預期派發金額受多個因素影響，如保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等，所以實際金額難以預料。

【「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金：按此

應揀派錢派到85歲定100歲？【上一頁

期滿預期IRR邊份高達5%？【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月31日，僅供參考，並不是銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：退休規劃點少得「扣稅年金」？揀派錢派到85歲定100歲？ （跨國保險公司合資格延期年金保單QDAP產品大比拼），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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