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【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？

博客 12:32 2021/02/11

分享：

【延期年金】為退休自製長糧 扣稅年金大比拼 邊份期滿預期IRR達5%？

隨着預期壽命不斷延長，退休開支成為不少人的難題。為鼓勵市民及早為退休生活儲蓄，政府推出「合資格延期年金保單」（簡稱QDAP），讓投保人享有稅務優惠。雖然扣稅年金吸引，但客戶更要了解延期年金的用處，一般而言，投保人於在職時供款，保險公司會透過投資累積保單的現金價值，當投保人達到某退休年齡，便可獲得年金入息，自製長糧。

根據政府統計處《香港人口推算2020–2069》，長者人口將由2019年的132萬增至2039年的252萬，屆時有三分一人口是長者。人口老化令人意識到退休規劃的重要，而扣稅優惠更帶動QDAP的需求，尤其吸引高薪一族。基於退休規劃考慮，10Life以相近的情況來比較產品，假設投保人為45歲男性，供款10年，並於一般退休年齡65歲開始獲得年金入息。

【如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？：按此

揀選QDAP的入息期　考慮預期壽命至關重要

除退休年齡外，投保人亦要考慮所需的入息期，這關乎大家的預期壽命，有人按平均壽命來規劃，選擇入息期至85歲的QDAP，也有人預計自己會長命百歲，就可留意派至100歲的QDAP。市場上的QDAP計劃靈活多樣，提供不同的供款、入息期選項，客戶要了解個人需要，細心選擇。 

上圖顯示，安盛、宏利、保誠及永明金融均提供入息期為65至85歲的QDAP。若期望派息至長命百歲，上述產品中只有永明金融QDAP的入息期至100歲，長達35年，保障更回應到社會人口老化的需求。

保證年金收入　派發金額與入息期息息相關【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年1月31日，僅供參考，並不是銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：退休規劃點少得「扣稅年金」？揀派錢派到85歲定100歲？ （跨國保險公司合資格延期年金保單QDAP產品大比拼），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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