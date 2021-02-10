IWC x 平治開設全球首間HAUS概念店　成為會員可享多項禮遇

腕錶和車是男人的兩大摯愛，因此當兩家聯手發功總是能夠成功造勢，可謂無往而不利。今回是瑞士專業腕錶製造商IWC跟德國高級汽車品牌平治Mercedes-AMG，兩者的關係其實早於2004年建立，IWC早就結合AMG之名推出特別版Ingenieur腕錶，2013年更成為了Mercedes-AMG馬石油F1車隊的官方工程夥伴，而今天，雙方宣布攜手開設概念店，並打造成一個會員俱樂部。

▲ 小朋友未能駕駛原大版Mercedes-AMG也不打緊，店內有一駕小童版可供購買，牆上的模型車其實也不錯。（IWC提供）

縱然IWC來自瑞士，但其實品牌也算帶有一點德國血統，皆因屬於品牌核心命脈的錶廠，所座落的Schaffhausen正是瑞士的一個德語區，難怪IWC跟平治同聲同氣特別合拍。

▲ 門口位置是一個休閒區域，可供日後舉辦會員活動時用。（IWC提供）

▲ 地下一層有IWC產品產品展示區及可讓客人休息的lounge area。（IWC提供）

兩個品牌在各自的範疇都擔當先驅角色，致力研發嶄新素材及技術，以提升產品性能。例如IWC最具代表性的大型飛行員腕錶和Mercedes的經典G-Class，同樣講求高度專業及實用功能，大型飛行員腕錶靈感源自四十年代堅固、耐用且可靠的軍用觀測錶；G-Class的打造則專注於最大的越野性能和多功能性，因此兩家其實擁有相同理念。

▲ 一樓設有酒吧及餐廳。（IWC提供）

▲ HAUS門前的落地大玻璃，可見最新的Mercedes-AMG不但極為吸睛，更可窺探店內的部分環境。（IWC提供）

而全新的概念店命名為「HAUS」，是全球唯一一間，德文即「房子」的意思，裝潢具品牌氣派，富有尊貴會所風格。地下一層是產品展示廳、休息區域lounge area，還有可供日後舉辦活動時用的休閒區域。店內放有IWC一系列的機械時計以及Mercedes的最新AMG豪華車系，一幅展示牆上更擺放有Mercedes不同車款的模型出售。一樓屬酒吧及餐廳，由Tatler Dining Kitchen代為策劃，並會不時引入不同品牌的咖啡和飲品，為大家帶來驚喜。

▲ AMG車系內採用了IWC的時計。（網上圖片）

▲ 2013年IWC成為了Mercedes-AMG馬石油F1車隊的官方工程夥伴，當年為慶祝雙方合作，IWC借F1賽車元素而推出的Ingenieur特別版腕錶。（網上圖片）

此外，HAUS更推出會員計劃，IWC錶主或Mercedes車主透過腕錶序號或車牌即可申請成為會員。會員可享有一系列禮遇，包括獲邀出席每兩周一次的生活品味活動、HAUS餐飲優惠、生日禮遇、Tatler Dining Kitchen活動優先訂座等。會員可於HAUS網站瀏覽有關詳情，只要透過出示虛擬會員卡即可享用禮遇。

地址︰中環皇后大道中48號地下38及40號（2598 7080）