▲ 【投資騙局】一個月被騙逾千萬元 「殺豬盤」騙案如何運作？（附防騙貼士）

網上投資騙案層出不窮，繼之前的「微信女」、「股票群組」後，更有「殺豬盤」！去年本地網上投資騙案錄得544宗，其中涉「殺豬盤」有181宗，共涉款8,500萬港元。到底「殺豬盤」是如何運作？市民又可以如何提防？

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一個月內被騙1,347萬元

據警方公布，去年最大宗的「殺豬盤」騙案，損失金額高達1,347萬元。去年一名男鋼琴老師在男同志交友平台結識「紅酒公司老闆」，繼而成為情侶。騙徒誘騙受害人透過手機應用程式參與一個投資項目，一個月內共轉帳1,347萬元。當受害人一度想取回款項，但對方稱受害人有違規操作，需存入460萬才可解凍。

「殺豬盤」三大套路

「殺豬盤」騙案涉款驚人，警方早前公布「殺豬盤」的操作方法。

「搵豬」：利用「型男美女」相片開設帳號，包裝成「高富帥」，並尋找感情寂寞的人下手。



「養豬」：對受害人噓寒問暖並成為戀人，再哄騙受害人透過虛假投資手機應用程式，進行「低風險高回報」。



「殺豬」：當受害人進行大額投資後，若想取回款項，騙徒便以多個藉口拒絕並封鎖受害人。

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如果市民想避免同類型的事件發生，又有甚麼自保方法？

警方六大防騙貼士：

1. 不應隨便在網上披露個人資料； 2. 切勿輕易接受交友邀請及相信初相識網友； 3. 切勿下載來歷不明應用程式； 4. 提防回報不切實際的投資計劃； 5. 若「投資公司」使用個人銀行帳戶或虛擬貨幣收取投資資金時，很大機會為騙局； 6. 應保存與對方的對話記錄，如有懷疑即時報警，或致電「防騙易」熱線18222查詢。

責任編輯：曹佩鈞

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