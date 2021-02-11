你坐UBER 有無犯法？

不知道大家有否試過在乘搭Uber的時候被截查？若不幸被起訴，誰要負上責任？Uber是近年來最受爭議的議題之一，在共享經濟的大環境下，促使Uber快速崛起，漸漸取代的士，成為香港人日常代步工具之一。

以共享經濟模式營運的Uber，提供平台給兼職司機透過車輛接送，將閒置資源轉換成利潤，除了為乘客帶來更快捷便利的車輛接送服務，還能為司機提供額外的收入，但你真的了解Uber嗎？

Uber是否犯法？

由傳統的「公司對個人」B2C到「個人對個人」C2C，充分利用閒置資源，為兼職司機提供額外收入，不難理解為甚麼Uber在香港推出短短幾年時間，註冊司機已超過3萬個，用戶更超過100萬戶。但你有考慮過Uber真的合法嗎？

事實上Uber在香港並非合法。根據《道路交通條例》，如果使用私家車或輕型貨車作非法出租或取酬載客；或招攬或企圖招攬他人乘坐此類汽車的人士皆屬違例。由於車輛沒向當局申領出租汽車許可證，Uber司機並不能進行相關收費的車輛接送活動，只要司機無許可證載客，不論從乘客或其他人收取報酬都算犯法。因此即使司機沒有直接向乘客收取車資，但因其為Uber提供載客服務，從Uber取得報酬便屬違法。

乘客還是司機需要負上責任？

Uber在香港的合法性飽受爭議，假如被追討法律責任，誰會需要負為此上責任？「白牌車」司機不但會被罰款，還會被「釘牌」。「駕駛汽車以取酬載客」會面臨5,000元罰款及入獄3個月，重犯則罰款1萬及入獄6個月。而「沒有第三者保險而駕駛」會面臨1萬元罰款，監禁12個月及停牌1年至3年。

而乘客則毋須負上任何法律責任，除非乘客協助無牌經營如協助宣傳等，則有機會負上法律責任。雖然能免除法律責任，但當大家使用Uber服務時，仍會面臨一定的風險，一般車輛的保險條款不會包括載客取酬的行駛其間的法律責任的第三者保險條款並不適用，而市民乘坐此類白牌私家車發生意外的話不獲第三者的保障，有機會無法向保險公司索取賠償。

所以在下次乘搭Uber之前，要先了解是否能夠承擔風險喔！