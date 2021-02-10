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銀行體系水浸游資氾濫　點影響業主？

博客 15:20 2021/02/10

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「你有無中？」是近日常聽到的問題，問的不是居住的大廈有無被突擊封鎖檢疫，而是問有沒有抽那隻一手獲利近2萬元的新股。是次招股凍結的資金規模為香港史上第二，過程亦由側面看到本地資金氾濫的程度。判斷樓市前景，對此點不可不察。

快手凍資 = 港整體樓債8成

話說快手（01024）上市，估計有140萬人認購，招股期凍結資金1.28萬億元。一般人對此類天文數字無直接感受，只知是「很多很多」。作為對比，銀行體系內未償還按揭總額也只是1.58萬億元。一次招新股凍結的資金，規模大概是香港人整體樓債的8成。

每次招新股，除了動用個人現金，投資者往往也會以孖展方式借取資金認購，認購期內，此些資金不能挪作他用，此即所謂凍結資金。借孖展會令市場上的資金需求上升，因此在大型IPO時，拆息往往會出現較大的波動。

例如2018年中，1個月拆息曾上升逾1厘，當時的一個市場解釋就是抽新股凍資。回看去年螞蟻原定的上市計劃及今次快手IPO，凍資規模為本地史上第一、二位，分別達1.3萬億元及1.28萬億元，但兩次凍資期內，拆息只是微升。去年螞蟻IPO期內，1個月拆息上升約0.2厘，今次快手IPO，一個月拆息更只是上升約0.05厘。大額凍資而拆息只是微升，原因自然是市場資金充裕。2020年起銀行體系結餘、港元存款等都大幅上升。例如銀行體系結餘由去年初的540億元，升至年底的4570億元，熱錢充斥，抵銷了IPO凍資的影響。

游資泊駐現象短期料難改

單看今年，大量國內企業排隊在香港上市，游資泊駐的情況會持續。加上主要國家維持低利率，資金充裕、拆息低企的情況在兩、三年內難以改變。

以上情況一方面會令供樓業主的支出減少，持貨能力上升。另一方面，銀行存款利率也處於似有若無的地步，令一眾收租業主較可忍受僅約2厘的租金回報。此亦在一定程度上解釋了，為何租金在疫情之下按年調整約6%，但樓價卻是聞風不動。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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