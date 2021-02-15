▲ 鄭中基強尼理財概念不謀而合 鄭中基：聽老婆話會發達

繼ViuTV劇《暖男爸爸》後，鄭中基（Ronald）和強尼再次合體拍宣傳片，攜手發放笑彈。兩位爸爸還有不少共通點，同樣都是採取放任型的教育方式，就連理財概念亦不謀而合。

兩位爸爸理財概念一致

兩位爸爸的理財概念一致。強尼表示自己的理財之道是「老婆搞」，Ronald則是「不用理」，總之「聽老婆話會發達」。

強尼表示：「我覺得老婆會清楚我們每一個人的需要，好像今天要吃甚麼，她知道我們的喜好。我知不知道兒子所有的保障？都是媽媽負責會『保足啲全面啲』。」

他續指：「以前開始工作才接觸保險，但現在太太已為兒子準備一份保險，待他18歲已經有一份供完的，輕鬆一點時，再想第二、三份。」

Ronald說出為人父母後的轉變：「有小朋友後會想多一點，例如以後他們的學費生活費。以前只想自己，但現在不行，一定要做足規劃，會選保險、基金這些保障。」

▼ 點擊圖片放大

作者：鄭嘉瑤

責任編輯：胡慧雯

（節錄）

【原文：自認陪玩型爸爸 鄭中基強尼理財靠老婆（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】按此了解