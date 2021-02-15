  • 24°C
香港時間 : 2021215日 (週一) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基強尼理財概念不謀而合　鄭中基：聽老婆話會發達

理財規劃 17:00 2021/02/15

分享：

鄭中基強尼理財概念不謀而合　鄭中基：聽老婆話會發達

繼ViuTV劇《暖男爸爸》後，鄭中基（Ronald）和強尼再次合體拍宣傳片，攜手發放笑彈。兩位爸爸還有不少共通點，同樣都是採取放任型的教育方式，就連理財概念亦不謀而合。

兩位爸爸理財概念一致

兩位爸爸的理財概念一致。強尼表示自己的理財之道是「老婆搞」，Ronald則是「不用理」，總之「聽老婆話會發達」。

強尼表示：「我覺得老婆會清楚我們每一個人的需要，好像今天要吃甚麼，她知道我們的喜好。我知不知道兒子所有的保障？都是媽媽負責會『保足啲全面啲』。」

他續指：「以前開始工作才接觸保險，但現在太太已為兒子準備一份保險，待他18歲已經有一份供完的，輕鬆一點時，再想第二、三份。」

Ronald說出為人父母後的轉變：「有小朋友後會想多一點，例如以後他們的學費生活費。以前只想自己，但現在不行，一定要做足規劃，會選保險、基金這些保障。」

    點擊圖片放大

作者：鄭嘉瑤

責任編輯：胡慧雯

（節錄）

【原文：自認陪玩型爸爸 鄭中基強尼理財靠老婆（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用按此了解

 

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）
2020/12/18
炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
2020/12/11
陸浩明（6號）試過炒股損失領悟投資真締：「別跟股票談戀愛」（立即睇片）
龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
2020/12/16
龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
林盛斌Bob買樓賺第一桶金　積極投資建多元被動收入
2021/01/23
林盛斌Bob買樓賺第一桶金　積極投資建多元被動收入

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
2021/02/14
曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
理財StarTalk - 林盛斌Bob買樓賺第一桶金　積極投資建多元被動收入
2021/01/23
林盛斌Bob買樓賺第一桶金　積極投資建多元被動收入
理財StarTalk - 行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車
2020/12/18
行山變買樓！黎諾懿分享首次置業經歷 嘆港樓價高難上車
理財StarTalk - 炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）
2020/12/18
炒股曾輸近百萬 黎諾懿反思：認知愈多，賺錢能力愈高！（立即睇片）
理財StarTalk - 龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
2020/12/16
龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」
基金 鄭中基 強尼

下一篇文章

曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金
【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑
【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
理財StarTalk - 曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
【新年目標】如何變有錢？富豪嚴守4個致富理財習慣
【新年目標】如何變有錢？富豪嚴守4個致富理財習慣