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【牛年2021】農曆新年搵食無難度　照常營業連鎖餐廳一覽

精明理財 17:07 2021/02/10

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農曆新年搵食無難度　照常營業連鎖餐廳一覽

大家都知道「搵食艱難」，特別是今年的農曆新年，疫情下搵食更加唔容易，難又唔代表無，以下就搜羅咗一啲喺新春期間仍會營業的連鎖餐廳及食肆，讓大家在農曆新年想搵嘢食醫肚，無難度。

農曆新年期間照常營業的連鎖餐廳／食肆

新春期間全綫照常營業的連鎖餐廳包括有：

  • 麥當勞
  • KFC
  • 稻香集團
  • 明星海鮮酒家等

另外，太興集團將於年初一中午12時啟市，新春期間照常營業，並收取加一服務費。

有特別營業時間的連鎖餐廳／食肆

  • 譚仔三哥

    譚仔三哥大部分門市將會於年三十晚「收爐」，以下3間分店除外：

    九龍灣德福廣場
    營業時間：早上11時至晚上9時
    九龍塘又一城
    營業時間：早上7時45分至晚上9時 
    元朗形點2期
    營業時間：早上11時至晚上9時

    至於年初一至初四營業分店詳情按此，需要留意初一至初四期間堂食外賣，加一服務費，其餘分店初五啟市。
     
  • 譚仔雲南米線

    譚仔雲南米線大部分門店都會喺年三十收爐，初一全綫休息一天，所有分店將於初五正式啟市。部分分店仍然會喺年三十、初二至初四期間照常營業，請留意譚仔雲南米線facebook。至於新春期間營業之門店，均不設早餐時段。
     
  • 翠華餐廳

    翠華香港各分店（機場、黃大仙中心、海濱匯分店除外）將於年初一至年初二休市，年初三正常營業。機場、黃大仙中心分店於農曆新年期間照常營業，年初一、二另收加一服務費，而海濱匯分店則於年初一至年初四休市，年初五正常營業。

雖然新年期間仍有搵到食嘅地方，但要注意部分餐廳會在新春期間調整價格，或會另收服務費、附加費等，幫襯前要問清楚。

欄名 : 消費錦囊

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