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【牛年運程】屬馬做生意易有變數　屬羊投資宜設止蝕位

個人增值 12:00 2021/02/13

分享：

2021辛丑牛年來臨，肖馬及羊的人士今年職場及財運如何？本網請來「玄學天后」之稱的玄學家雲文子以及著名玄學家陳定幫為大家批算牛年運程。

馬：做生意易有變數　新手投資宜計清手續費

雲文子指，屬馬的人士今年害太歲，運勢較為波動，小人無處不在，但有危自有機，注意情緒勿受影響。而做生意的人，今年會遇到變數，或令計劃延期，反而有時間重新部署，將風險減低。至於投資方面，陳定幫建議屬馬者可以多與別人聊天，若是初次見面的人，可由投資話題入手，可能會發現大家有共同話題。他提醒新手投資者，要小心手續費，計不清楚易招損失。

羊：不宜作重大決定　投資宜設定止蝕位

屬羊的人士今年沖太歲，雲文子指，工作方面較多波折，無貴人襄助，不宜作重大決定計劃，特別是做生意、開業、轉工，較難有好發展。至於投資方面，陳定幫指，屬羊者今年財運兩極，有可能出現很大損失，也有可能斬獲不少。他叮囑屬羊者最重要是學會止蝕，如果害怕錯失機會，衝動投資，或會增加破財的機會。

【雲文子算職場運程　龍、蛇、馬、羊篇：按此

【陳定幫算投資運程　龍、蛇、馬、羊篇：按此

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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