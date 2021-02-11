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GIORDANO網店全場裙/褲款半價　大家樂「豐衣足食盛宴」套餐$168

精明理財 07:00 2021/02/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GIORDANO：網店全場裙／褲款半價

即日起至2月17日，GIORDANO網店全場裙／褲款半價。購買全場任何2件貨品，可享額外86折。任何購物淨價滿600元，即減100元。

    點擊圖片放大

另外，現時於網店購物滿指定金額，即享下列禮品：

  • 購物淨價滿288元，即可免費獲贈紡優美洗衣珠（櫻花）6粒裝一包
  • 購物淨價滿488元，可免費獲贈紡優美衣物留香珠（愛的宣言）150G一樽

注意禮品送完即止，折扣優惠不適用於高清印花系列、抗菌寢具系列及為您印服務。

GIORDANO網店

2. 大家樂：「豐衣足食盛宴」套餐168元

大家樂推出「豐衣足食盛宴」套餐，只需168元，可以嘆到十頭鮑魚同素翅。餐廳更提供外賣包裝，拎返屋企食都得！

「豐衣足食盛宴」：

  • 鮑魚豉油雞／鮑魚玉環
  • 鴻運當頭紅燒素翅
  • 紅燒素翅小菜類（任選1碟）
  • 五福臨門燒味拼盤
  • 白飯兩客
  • 中國茶兩客

分店一覽

3. Mask On：尖沙咀分店買滿400元享88折

由即日起至2月14日，於MO._Avenue店購買MaskOn Mood Series口罩滿400元，可享88折優惠。惟此優惠不適用於MaskOn x Ryan L Foote日和粉紅「Serene」口罩x朱古力禮盒。

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA 3樓LA 301 - 302號舖

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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