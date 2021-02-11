GIORDANO網店全場裙/褲款半價　大家樂「豐衣足食盛宴」套餐$168

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【牛年2021】農曆新年搵食無難度 照常營業連鎖餐廳一覽
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. GIORDANO：網店全場裙／褲款半價
即日起至2月17日，GIORDANO網店全場裙／褲款半價。購買全場任何2件貨品，可享額外86折。任何購物淨價滿600元，即減100元。
另外，現時於網店購物滿指定金額，即享下列禮品：
注意禮品送完即止，折扣優惠不適用於高清印花系列、抗菌寢具系列及為您印服務。
2. 大家樂：「豐衣足食盛宴」套餐168元
大家樂推出「豐衣足食盛宴」套餐，只需168元，可以嘆到十頭鮑魚同素翅。餐廳更提供外賣包裝，拎返屋企食都得！
「豐衣足食盛宴」：
3. Mask On：尖沙咀分店買滿400元享88折
由即日起至2月14日，於MO._Avenue店購買MaskOn Mood Series口罩滿400元，可享88折優惠。惟此優惠不適用於MaskOn x Ryan L Foote日和粉紅「Serene」口罩x朱古力禮盒。
地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA 3樓LA 301 - 302號舖
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選