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大戶屋外賣自取套餐優惠　4人套餐低至$491

精明理財 10:30 2021/02/11

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想嗌外賣又唔知食乜好？大戶屋推出3款外賣套餐優惠，一個套餐可以食到多款美食，更有2人及4人可供選擇。而4人餐只需491元，人均只需122.75元。

二人套餐【A】

  • 收費：賀年限定價244元（原價350元）
  • 香葱汁醬燒雞扒、大戶屋風味炸雞翼、燒醬油麴牛扒、燒生薑醬油牛脷、黑醋鱈魚野菜、黑醋雞肉野菜、自家製薯仔沙律、白飯×2、麵豉湯×2、漬物×2

二人套餐【B】

  • 收費：賀年限定價267元（原價399元）
  • 吉列熟成豬扒、燒鹽麴熟成五花腩、燒醬油麴牛扒、吉列廣島蠔、吉列大蝦、黑醋鱈魚野菜、黑醋雞肉野菜、自家製薯仔沙律、白飯×2

四人套餐

  • 收費：賀年限定價491元（原價749元）
  • 香葱汁醬燒雞扒、大戶屋風味炸雞翼、燒生薑醬油牛脷、吉列熟成豬扒、燒鹽麴熟成五花腩、吉列廣島蠔、吉列大蝦、燒醬油麴牛扒、自家製薯仔沙律、白飯×4

分店：

康怡AEON店

  • 地址：太古康山道2號AEON超級巿場地下G07號舖
  • 電話：2560 1991

荃灣店

  • 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期1樓118號舖
  • 電話：2941 0038

荔枝角AEON店

  • 地址：荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超級巿場地下
  • 電話：2749 6077

銅鑼灣MIDTOWN店

  • 地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 5樓
  • 電話：2573 8333

中環店

  • 地址：中環皇后大道中139號The L. Place 10樓
  • 電話：2431 1433

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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