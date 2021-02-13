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【牛年2021】農曆新年期間食滯咗點算好？　註冊中醫師教路點解決

個人增值 15:00 2021/02/13

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農曆新年期間食滯咗點算好？ 註冊中醫師教路點解決

農曆新年的團年飯、開年飯，再加上各種賀年糕點及煎炸的食品，總是容易令人吃過不停，容易引致熱氣、飽滯、胃脹、消化不良，有何急救方法？今次由註冊中醫師林家揚推介清熱消燥解膩的方法。

新年煎炸食物尤其多，註冊中醫師林家揚建議大家淺嚐，且先把煎炸食物先浸淡鹽水5至10秒再吃，有清熱解毒之效。除此以外，要清熱消燥解飽滯，也有以下方法：

1. 礦泉水

要清熱消燥宜多喝水，尤其礦泉水。林醫師解釋，從中醫角度，不同的水，功效不同。相對平日飲用的自來水，在江河或水庫中受日照所曬，天然的礦泉水性質較涼，有清肺胃熱、生津利尿之功效。

2. 梨汁

梨味甘微酸、性涼，能清熱生津，潤燥化痰。若過多進食油炸食品，肺燥乾咳、煩渴、痰黃少而黏，可以飲用梨汁。但若脾胃虛弱，經常腹冷、大便爛的人士以及產婦，要小心飲用。

3. 菊花泡水

許多人容易上火、咽痛或長口瘡，飲涼茶卻又易胃腸不適，因此不能直接飲用菊花水。林醫師建議，可以用菊花水漱口，讓其停留在口腔及咽喉部，幫助緩解症狀及加速痊癒。「菊花味甘苦，性微寒，有疏風清熱，平肝明目，解毒消腫的作用，既可內服，又可外用，是熱型體格人士家中必備良品。」

4. 檸檬水

林醫師表示，檸檬的酸鹼度接近胃酸，因此餐後45分鐘至1小時，飲用檸檬水，可以協助胃酸消化。

從中醫角度，檸檬味甘酸、性涼，能生津解暑、下氣和胃、安胎，對於食慾不振、脘腹痞脹、妊娠嘔吐有一定效果。而檸檬的皮則味酸辛、微苦，性質偏溫，有行氣和胃、止痛的功用，可治脾胃氣滯、脘腹脹痛、食慾不振。

但要注意，不宜空腹飲用檸檬水。患有胃酸倒流、胃潰瘍、胃部容易不適、有牙患的人士不宜多飲。

5. 普洱茶

其味甘苦，有清熱辟穢，解酒透疹，開胃消滯功效。沖泡普洱茶時，體質偏熱人士宜加菊花；胃脹及痰濕人士，可加陳皮；體質偏寒者則宜加生薑。

林醫師指出，由於生普洱偏寒，體質偏寒、長者、消化能力較差人士宜喝熟普洱。

飲用普洱茶不宜過濃及過量，有機會引致心律不整、血糖及血壓上升、胸悶、心悸、便秘、失眠、夜尿、消化不良、腹脹等問題。尤其是孕婦、哺乳的女性、胃腸功能差、胃腸潰瘍、貧血、骨質疏鬆、心腎疾病和失眠患者，皆不宜飲濃茶。

另外，茶泡過久、次數太多或擺放過久，會釋出有害物質或氧化，危害身體。更要留意，不可用茶送服藥物。

（節錄）

【原文︰中醫解救新年食滯 普洱茶並非愈濃愈好

=======

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撰文 : 胡慧雯

欄名 : 知多啲

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