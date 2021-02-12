【移民澳洲】港爸攜一家四口移民澳洲　棄百萬年薪IT工轉職地產代理重新出發

港男Ricky於2019年底一家四口移民至澳洲墨爾本，既想為他的人生下半場「改道」，亦為子女的學業着想。Ricky在港時為IT業的管理層，年薪過百萬，走出comfort zone到澳洲當地產代理，都要克服心理關口，但見到子女適應當地環境，一切也覺值得。

中年移民墨爾本 轉職踏出人生新一步

講到中年危機，Ricky亦有所體會。「數年前開始，一直思考一個問題：若人生有80歲命，現已過了逾半，回顧上半場，也建立了一個幸福小家庭、工作安穩，但下半場是否繼續如此？還是可開展一段嶄新的旅程？考慮過後決定到澳洲墨爾本，想踏出人生新一步。」

▲ 港男Ricky於2019年底為子女教育移民澳洲，中間的過程有苦有樂。

移民前，Ricky也想過其他英語系國家如加拿大、英國等，「但覺得澳洲的氣候、生活環境比較適合。感情上，墨爾本是我和太太10多年前蜜月假期的首站；理性上，那裏連續7年獲得全球的宜居城市，生活環境應該不錯，所以2019年底我們一家四口重新出發，在此落腳。」

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▲ 墨爾本多年來獲得「全球宜居城市」榮譽，也是Ricky選擇在此落腳的原因。

澳洲技術移民 門檻較親民

Ricky是委託移民顧問，以他IT業的技術移民渠道到澳洲的。「由申請、取得簽證再動身過來都經歷了3年多時間。當中都要詳細計劃、儲蓄，始終有兩個小朋友不能話走就走。香港的移民顧問收費，約在4萬至8萬港元不等，我選了一個中間收費的。另加考英文試IELTS，考試費大概2,000港元一次，另加補習和買參考書練習的費用，簽證費一家四口則約4萬元。」

對一般香港打工仔而言，Ricky表示如不是嫁／娶了澳洲籍的公民，技術移民算是最親民，成本也是較低。「計分內容大致有幾方面，年紀如人生黃金時期分數最高，大限則約是45歲，工作經驗則要符合所需工種，有澳洲工作經驗最好，以及學歷，唸PhD當然最高分。」

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以技術移民身份到了墨爾本後，Ricky在港身為年薪過百萬的IT管理層，早有心理準備要做低幾級，或薪酬低一大截。但在機緣巧合之下，他認識了一位資深的物業投資顧問，覺得墨爾本的地產市道大有可為，就考量着轉職的可能。「在墨爾本探路的過程，體會城市的發展進程，10多年前墨爾本市中心的建築物大多是10多層，但現在已經是高樓大廈，South Bank、St. Kilda一帶已經成為豪宅區，跟當年香港的發展情況非常相似。於是開始有一個想法：如何可以把握這機會？」

▲ 告別香港的comfort zone，Ricky到達澳洲後轉型地產代理，也面臨不少挑戰。

當地產代理收入不穩

中年轉型當中的苦與樂，他也感受至深。「首先，最明顯要克服的心理因素是收入，地產行業是多勞多得、佣金制的。相比於以往一直打工，薪高糧準，這是第一關要過，特別是我初入行沒有澳洲經驗和人脈，也不懂銷售，最初幾個月實際上是零收入，也擔心能否支持家人的生活開銷，故也有灰心甚至是否『入錯行』的猶豫，而被客人拒絕更是難受。但成功達成第一單生意時，其欣喜非筆墨所能形容。」所幸的是，自Ricky轉職後澳洲就因疫情關係而lockdown，正好讓他沉澱自己，繼續報讀地產業相關的課程，慢慢累積經驗和知識。

澳洲教育 比較公立私立學校

Ricky現在有一女一子，大的12歲唸Grade 7，細的10歲唸Grade 5，選的是Independent school，即私校或教會學校。Ricky表示：「澳洲的教育大致分為公校和私校，前者基本上是根據住址收生的，故此不少家長為了讓子女入讀心儀學校，不惜豪花百萬甚至千萬，買下校網區的屋，這些地區的屋有價有市。以墨爾本熱門的公校區作參考，區內都有Top public schools如Balwyn、Box Hill、Doncaster East、Glen Waverley等，基本上住到那區，但分配到該區的公校，優點是免費，但缺點是無任何的收生選擇，質素可以幾參差，譬如一級可以有10班，學業水準不太穩定。」

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▲ Ricky的兒子踏單車，享受維多利亞省的天然野趣。

因Ricky本身是基督徒，故子女也選了教會學校。「上澳洲的教育機構bettereducation網址，就知學業成績Top 20的大部分都是私校，放在學生的資源上始終跟公立學校不同。私校有平有貴，最貴1年4萬澳元（約24萬港元）以上，我們兩個小朋友，每人1年大概1萬澳元（約6萬港元）左右，學費則每級遞升。」

▲ Ricky閒時會驅車作墨爾本的郊區遊，生活閒適。

在澳洲住了約1年多，Ricky也開了「Ricky爸爸墨爾本移民記」專頁，分享當地生活點滴。

【原文︰IT爸爸棄百萬年薪移民澳洲 轉職地產代理要克服心理關口】

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