  • 21°C
香港時間 : 2021215日 (週一) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】準備好打疫苗未？　打疫苗前要知的4件事

保險保障 20:00 2021/02/15

分享：

準備好打疫苗未？ 打疫苗前要知的4件事

新冠病毒全球肆虐已逾1年，不少國家每日仍有上千確診數字，大家都寄望在推出疫苗後，情況可以緩解。事實上，新冠疫苗接種近兩個月，但不少人仍對此「十五十六」，BBC英國廣播公司做了一項分析，打疫苗前宜先釐清4件事。

截至2月，目前全球已逾6,000萬人口接受了疫苗接種。但在各國加速接種的同時，對新冠疫苗還是有一些尚未解答的問題，其中甚至有些很基本的問題，都宜先弄清楚。

1. 疫苗的免疫力能維持多久？

根據美國加州的拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）的研究，新冠病毒感染者在痊癒之後，其免疫力能維持至少6個月。這和英格蘭公共衞生署（Public Health England）的發現大致相同，該機構表示，大多數病人康復後免疫力能維持至少5個月。

英國萊斯特大學病毒學家Julian Tang表示：「疫苗接種工作才剛開始，現在很難斷定免疫力能維持多久，大概是介乎於6至12個月之間，但是有很大一部分取決於病人本身，以及疫苗的種類。」

2. 接種疫苗後還會感染新冠病毒嗎？

大部分的疫苗要等到接種2至3周之後才會產生保護力，如果在接種疫苗的第二天，或是一周後暴露在新冠病毒下，仍有可能被感染，而且還會傳播病毒給其他人。就算是在接種疫苗數周之後再暴露在新冠病毒下，也不能說絕對不會被感染。

現在已有個案顯示，一些接種過疫苗的人還是會感染新冠病毒，但是比起沒接種疫苗的人，他們體內的病毒量比較少，病情也較輕微，傳播病毒給其他人的機會更低。

3. 疫苗對新冠病毒變異也有效嗎？

病毒猶如「變色龍」一直在不停改變適應環境及「變身」，出現這情況，有時候與病毒抵抗疫苗而出現變異有關。英國和南非出現的新冠病毒變異毒株，已經散播到其他國家，而且因為傳染力更強而更難以對付。

其中一間研發新冠病毒疫苗的莫德納藥廠（Moderna Inc）指，疫苗對英國和南非新出現的變異病毒仍然有效，但他們會研發新疫苗成分以提高保護力。輝瑞、BioNTech藥廠也表示其疫苗能有效對抗新變異毒株，但有學者則表示，沒有100%有效的疫苗，疫苗的保護程度要視乎病毒的變異情況。

4. 疫苗的接種時間及劑量？

舉例來說，有疫苗需要分別接種兩個劑量。在接種第一劑疫苗的3至4個星期之後，接種第二劑疫苗。世界衛生組織也作出建議，認為兩劑疫苗之間最好只相隔21天或28天，在特殊情況下最多拉長到6個星期。

責任編輯：周美好

欄名 : 危疾知多啲

最新專欄文章 更多

【肺癌】58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療
2021/02/07
【肺癌】58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療
【乳癌】瑜伽導師患乳癌歷乳房全切　化療後積極練體能重拾運動
2021/02/06
【乳癌】瑜伽導師患乳癌歷乳房全切　化療後積極練體能重拾運動
【危疾】氣溫急降易誘發心肌梗塞　5大高危族群要小心
2021/01/31
【危疾】氣溫急降易誘發心肌梗塞　5大高危族群要小心
本港糖尿病患者年輕化　57%新症患者僅40至64歲
2021/01/30
本港糖尿病患者年輕化　57%新症患者僅40至64歲
【大腸癌篩查】一文看清大腸癌篩查計劃申請資格、方法及資助額
2021/01/26
【大腸癌篩查】一文看清大腸癌篩查計劃申請資格、方法及資助額
疫情 免疫治療 世紀戰疫 新冠肺炎 人口 大學 疫苗

下一篇文章

【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）