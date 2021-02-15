【新冠疫苗】準備好打疫苗未？　打疫苗前要知的4件事

▲ 準備好打疫苗未？ 打疫苗前要知的4件事

新冠病毒全球肆虐已逾1年，不少國家每日仍有上千確診數字，大家都寄望在推出疫苗後，情況可以緩解。事實上，新冠疫苗接種近兩個月，但不少人仍對此「十五十六」，BBC英國廣播公司做了一項分析，打疫苗前宜先釐清4件事。

截至2月，目前全球已逾6,000萬人口接受了疫苗接種。但在各國加速接種的同時，對新冠疫苗還是有一些尚未解答的問題，其中甚至有些很基本的問題，都宜先弄清楚。

1. 疫苗的免疫力能維持多久？

根據美國加州的拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）的研究，新冠病毒感染者在痊癒之後，其免疫力能維持至少6個月。這和英格蘭公共衞生署（Public Health England）的發現大致相同，該機構表示，大多數病人康復後免疫力能維持至少5個月。

英國萊斯特大學病毒學家Julian Tang表示：「疫苗接種工作才剛開始，現在很難斷定免疫力能維持多久，大概是介乎於6至12個月之間，但是有很大一部分取決於病人本身，以及疫苗的種類。」

2. 接種疫苗後還會感染新冠病毒嗎？

大部分的疫苗要等到接種2至3周之後才會產生保護力，如果在接種疫苗的第二天，或是一周後暴露在新冠病毒下，仍有可能被感染，而且還會傳播病毒給其他人。就算是在接種疫苗數周之後再暴露在新冠病毒下，也不能說絕對不會被感染。

現在已有個案顯示，一些接種過疫苗的人還是會感染新冠病毒，但是比起沒接種疫苗的人，他們體內的病毒量比較少，病情也較輕微，傳播病毒給其他人的機會更低。

3. 疫苗對新冠病毒變異也有效嗎？

病毒猶如「變色龍」一直在不停改變適應環境及「變身」，出現這情況，有時候與病毒抵抗疫苗而出現變異有關。英國和南非出現的新冠病毒變異毒株，已經散播到其他國家，而且因為傳染力更強而更難以對付。

其中一間研發新冠病毒疫苗的莫德納藥廠（Moderna Inc）指，疫苗對英國和南非新出現的變異病毒仍然有效，但他們會研發新疫苗成分以提高保護力。輝瑞、BioNTech藥廠也表示其疫苗能有效對抗新變異毒株，但有學者則表示，沒有100%有效的疫苗，疫苗的保護程度要視乎病毒的變異情況。

4. 疫苗的接種時間及劑量？

舉例來說，有疫苗需要分別接種兩個劑量。在接種第一劑疫苗的3至4個星期之後，接種第二劑疫苗。世界衛生組織也作出建議，認為兩劑疫苗之間最好只相隔21天或28天，在特殊情況下最多拉長到6個星期。

責任編輯：周美好