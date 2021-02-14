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曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭

理財規劃 16:00 2021/02/14

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曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭

作為TVB「御用媽媽」之一的呂珊，縱橫娛樂圈近半世紀。她童星出身，4歲已踏足片場，在美光燈下成長，因此亦較早熟，她自言幸運地一早見過世面，上了很多人生寶貴的課程。身為單身貴族的她，對緣份也不強求：「見盡太多離合，對愛情早已沒憧憬，而且我不愛受管束。」

唱功與演技同樣了得的呂珊原來也一度想轉行，她坦言80年代由酒廊歌手轉型為主流歌手，曾有兩年零工作的日子。「沒有工作時，整個人也失去方向，曾經想過做售貨員、輔警或司機。一想到轉行，就感覺很悲哀，因為最熟悉的工作做不到。除了唱歌之外，想不到可以做甚麼。」捱過低潮期後，呂珊開始推出專輯，如《3650夜》、《只記今朝笑》十分受歡迎。直至1999年她加入TVB開始拍劇，多年來演活慈母、瘋婦及奸妃等角色。

投資有道

姍姐表示自己不會炒賣，而個人甚少投資股票，認為買「磚頭」會比較穩妥，更重要是買樓可以自住，夠實用，所以揀選時亦不會選太偏遠的地區。至於會否出租物業賺取收入，她表示，現在不會放租物業，主要由於過往曾遇麻煩租客。她說：「某次收回單位時，發現地下有個大窿，座廁又歪掉，搞到間屋烏煙瘴氣，令我感害怕。」

對於感情世界方面，珊姐至今仍然享受單身的自由。她表示，「無論結識戀人或者朋友，也很看緣份，並非你渴望便會得到，加上在這圈子我見盡太多離合，所以沒有太多憧憬，而我亦不愛受管束，不喜歡任何事也向人交代，一個人生活較易拿捏。」

其實人生不論是物質或感情的投資，也不要將擁有變成負擔，開心、自在、滿足最重要。正如呂珊名曲《只記今朝笑》裏一句歌詞：「自由是我，心裏只記，今朝的歡笑。」

作者：游艾維

責任編輯：胡慧雯

（節錄）
【原文：4歲當童星見盡人生悲歡 呂珊享受單身愛投資物業（收費文章）】

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欄名 : 理財Star Talk

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