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【情人節2021】Cath Kidston限定優惠　精選手袋及腕錶低至4折

精明理財 10:30 2021/02/10

分享：

星期日就係情人節啦，你準備好情人節禮物未？由即日起至2月15日，於Cath Kidston網店購買精選手袋低至4折，腕錶可享7折優惠。

另外，Cath Kidston現正推出多重優惠：

  • 任何訂單即送Cath Kidston限量利是封一套（8個）
  • 全單購物滿688元即減88元【優惠碼：CNY88】
  • 全單購物滿888元再送London People旅遊收納套
  • 全單購物滿1,288元即減238元【優惠碼：CNY238】

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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