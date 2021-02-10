【情人節2021】Cath Kidston限定優惠 精選手袋及腕錶低至4折 精明理財 10:30 2021/02/10 分享： 星期日就係情人節啦，你準備好情人節禮物未？由即日起至2月15日，於Cath Kidston網店購買精選手袋低至4折，腕錶可享7折優惠。 另外，Cath Kidston現正推出多重優惠： 任何訂單即送Cath Kidston限量利是封一套（8個） 全單購物滿688元即減88元【優惠碼：CNY88】 全單購物滿888元再送London People旅遊收納套 全單購物滿1,288元即減238元【優惠碼：CNY238】 購物網站 撰文：hket小編 ===== 【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】按此了解 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂指定手調飲品第二杯半價 今日 東海堂指定手調飲品第二杯半價 【牛年2021】年宵最後召集！精選5個新年市集 2021/02/09 【牛年2021】年宵最後召集！精選5個新年市集 【牛年2021】年三十晚團年飯食咩好？4人外賣套餐最平$688 2021/02/09 【牛年2021】年三十晚團年飯食咩好？4人外賣套餐最平$688 【牛年2021】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎 搖一搖最高可獲888元回贈（附教學） 2021/02/09 【牛年2021】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎 搖一搖最高可獲888元回贈（附教學） 【電子錢包優惠】PayMe推新春優惠 指定商店消費可享即時折扣 2021/02/09 【電子錢包優惠】PayMe推新春優惠 指定商店消費可享即時折扣 著數優惠 手袋 情人節