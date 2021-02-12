【情人節2021】甜蜜蜜冧情人　精選情人節朱古力禮盒

▲ 甜蜜蜜冧情人 精選情人節朱古力禮盒

今年情人節想同情人開心甜蜜過，當然少不了為摰愛送上送朱古力，讓情人在新一年可以甜蜜中渡過，以下為大家尋找不同朱古力系列，可參考下以下推介。

1. Fortnum & Mason



國際知名的禮品品牌Fortune& Mason推出多款情人節產品，心形款價錢大約120元，最平的110元也可以買到一盒精緻禮盒，詳情可到官網選購 。

2. La Maison du Chocolat

來自法國的La Maison du Chocolat，除了朱古力香滑味美，品牌以巴黎為主題，推出多款情人節朱古力，當中巴黎的藍色時分禮盒4粒裝售148元，心形禮盒14粒裝售485元。



3. Charbonnel et Walker

Charbonnel et Walker這個品牌是少數獲英女皇伊莉沙白二世英國皇家認證的朱古力專門店，當中Pink Marc de Champagne Chocolate Truffles - Pink Mini Heart只售98元，若不喜歡只有甜味的朱古力，亦可以試試牛奶海鹽味的Milk Sea Salt Gianduja Chocolate Truffles。

4. 半島酒店半島精品店

半島酒店旗下的半島精品店也有為佳節推出披上了優雅櫻花及愛心的情人節朱古力系列！情人節當然少不了紅粉甜心，6粒裝售295元，若摰愛喜歡小熊更可以送上「小熊心意禮盒」，價值550元。

祝大家情人節快樂。

撰文：hket小編

=====

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】按此了解