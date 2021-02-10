8度海逸酒店精選下午茶$98起　牛陣日本黑毛和牛半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 8度海逸酒店：精選下午茶98元起

由即日起至4月30日，在8度海逸酒店享用精選下午茶低至98元。需要注意，優惠最少需2位同時換領，須在換領前致電2126 1960預約；接綫時間為上午10時至晚上10時。

下午茶包括以下美食：

迷你燕窩葡撻

脆炸培根卷棒棒

三文魚他他伴蟹籽

法式忌廉芝士焗薯

鮮草莓忌廉泡芙

英式牛油鬆餅配忌廉及有機果醬

香草蝦沙律雞蛋沙律三文治

日式香芒芝士蛋糕

Häagen-Dazs朱古力果仁雪糕伴窩夫

紅茶／咖啡／草莓朱古力沙冰

時間：下午3時至5時

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳

網上訂購

2. 牛陣：優質日本產黑毛和牛半價

日本有個特別的節日「肉の日」，係幾時呢？就係2月9日嘞！牛陣就喺呢個「肉の日」至2月11日期間，到店購買優質日本產黑毛和牛（原價189元），即享半價優惠。牛陣更把和牛免費升級為「日本產特選黑毛和牛」。

是次優惠只限外賣自取使用。每位客人每次限買3碟，先到先得，售完即止。店鋪貨存數量有限，若存貨售罄，即代表當日優惠結束。

分店一覽

3. Gram：Cool premium系列買四送一

Gram Pancakes近日推出優惠，凡惠顧Cool premium系列可享四送一優惠，餐廳更提供4款口味選擇，包括原味、抹茶味、朱古力味及限定花生麥提莎味。

營業時間：11:00am - 11:00pm

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L408舖

撰文︰hket小編

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