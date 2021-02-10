【ESG投資】美股ESG ETF累計逾百隻　過去一年回報超過100%有幾隻？

全球各國日漸重視環保問題，並致力達致零碳排放的目標，帶動綠色投資的機遇。投資者若看準ESG投資的潛力，除了可在本地市場尋找相關的投資產品外，亦可放眼美股市場，投資於當地上市的追蹤ESG指數的交易所買賣基金（ETF），把握綠色投資的趨勢。

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美ESG ETF發展成熟

ESG投資在香港還算是較新的投資主題，根據港交所資料，現時有2隻ESG ETF於本港掛牌，分別是海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 及GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） ，而2隻ETF也是在去年上市，長期表現有待觀察。相反，美股市場ESG相關的ETF有逾100隻，部分更早於2005年成立，有長期表現可供投資者作參考。

美上市ESG ETF增至逾百隻

投資者對ESG投資的需求日增，《華爾街日報》早前報道引述FactSet的數據，截至2020年12月中，去年流入ESG相關ETF的資金創史上新高紀錄的274億美元；期內更推出31隻與ESG相關的ETF，幾乎是2019年的2倍，美股市場ESG相關的ETF累計有逾100隻。

而根據S＆P 500基準選擇成分股的SPDR S＆P 500 ESG ETF（美：EFIV）自去年7月推出至年底已吸引逾9,000萬美元的資金流入，目前的資產規模已近1億美元，反映ESG投資愈來愈受投資者注視。

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盤點高ESG評分高回報ETF

ESG相關的ETF表現也相當亮麗，為投資者帶動不錯的回報。根據ETF.com的數據，獲MSCI ESG評級A至AAA級的ETF當中，過去一年的回報達一倍以上共有9隻（見表），表現最佳的首3隻ETF皆與能源相關，表現最佳的Invesco WilderHill清潔能源ETF（美：PBW）及排第二的Invesco太陽能ETF（美：TAN）於過去一年的回報更超過200%。

結果反映與ESG相關的ETF，回報表現也相當吸引。

ETF MSCI ESG 評級 年初至今 一年回報 資產規模 管理費 Invesco WilderHill 清潔能源 ETF（美：PBW） A 25.79% 238.80% 34.7億美元 0.70% Invesco 太陽能ETF（美：TAN） A 11.95% 236.69% 49.3億美元 0.69% First Trust NASDAQ清潔綠色能源指數基金（美：QCLN） A 19.82% 194.89% 32.7億美元 0.60% KraneShares MSCI中國環境指數ETFETF（美：KGRN） A 14.70% 164.09% 1.66億美元 0.80% Invesco 環球清潔能源 ETF（美：PBD） A 11.77% 153.69% 4.83億美元 0.75% ALPS 清潔能源ETF（美：ACES） A 20.72% 152.48% 11.7億美元 0.55% iShares 環球清潔能源 ETF（美： ICLN） AA 9.60% 145.18% 69.8億美元 0.48% ARK 自主技術與機器人ETF（美：ARKQ） A 23.99% 127.20% 34.9億美元 0.75% VanEck Vectors 低碳能源 ETF（美：SMOG） AA 9.92% 115.12% 3.34億美元 0.62% 資料來源：ETF.com

*截至2021年2月5日

責任編輯：李瑩

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