▲ 【美股分析】受惠新能源車發展大趨勢 半導體股恩智浦前景看好

新能源車是近年大熱的投資主題，所以很多電動車股的股價升幅亦極為強勁，如果想在車股以外尋找相關投資機會的話，從零部件出發是一個方法，而且亦有些有趣的股票可放入監察名單。

恩智浦第四季營運大改善

恩智浦（NXP Semiconductors，美：NXPI）是半導體研發及生產商，涉及汽車、工業及物聯網、移動、通訊基建四個主要領域，汽車收入佔2020年全年收入達44%。

恩智浦上周公布了全年業績，在2020年收入86.1億美元，按年跌3%，主要是受累於新冠肺炎疫情及中美關係緊張。以GAAP計的毛利及營運利潤按年分別跌8%及35%；全年純利5,200萬美元。

不過，從公司剛公布的第四季業績反映，營運狀況已見逐步好轉。2020年第四季，恩智浦的收入達25.1億美元，按年升9%，較原先預測中位數高5,700萬美元。Non-GAAP營運利潤率30.5%，按年升60%，主因收入上升，以及工廠使用率改善和營運成本控制收效；第四季純利達3.1億元，連蝕三季後扭虧為盈。

▲ 恩智浦是半導體研發及生產商，涉及汽車、工業及物聯網、移動、通訊基建四個主要領域。

汽車分部佔收入近半

在去年第四季，汽車分部收入11.9億美元，按年升9%，佔總收入47.6%。收入增長反映新產品貢獻，以及於自動駕駛、數碼儀表板、電氣系統取得更高市場份額。另外，工業及物聯網、移動兩大分部收入按年錄得雙位數升幅。

恩智浦的首席執行官（CEO）Kurt Sievers於業績會上稱，去年初受疫情所帶來的影響已慢慢消退，客戶已開始加快下單，產能絕大部分已被填滿，而且預期在2021年持續。

恩智浦的產品用處在車上有多項用處，好像自動駕駛的雷達、視像系統及安全中央運算、娛樂系統及儀表板，讓汽車與其他基建連結溝通系統，讓汽車可以安全連結及更新網絡系統、電氣及動態系統等。

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邊緣運算未來發展空間大

恩智浦亦有發展邊緣運算（Edge computing），去年底與亞馬遜合作發展下世代汽車邊緣運算至雲計算解決方案。雲端運算會將所有數據收集計算再傳回，但總會出現遲延，邊緣運算是裝置具備運算能力，在收集數據後就作出運算及反應，並且可只傳送有用數據至雲端，免除了要一直連綫而出現的不必要數據消耗及延時問題，這對於最終實現真正全自動駕駛是必須的。

邊緣運算絕不止用於汽車產業，這是物聯網升級的重要零部件，另在很多領域都發揮着重要作用，因為這可解決完全依賴網絡的情況，同時提高效率。恩智浦的無綫連接技術及可以度身訂造的功能系統列交叉處理器需求上升，就推動了物聯網分部上季的高速增長。

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首季收入預期增逾兩成

恩智浦預期2021年第一季收入達25.5億美元，按年升26%，按季則上升2%；汽車業務方面，預期按年升廿幾個百分點，按季升中單位數；工業及物聯網估計按年升近5成，按季升高單位數；移動業務按年升4成，但按季會出現十多百分點跌幅；通訊基建按年表現持平，按季會有低單位數跌幅。

全球正大力推行新能源車，今年相信會再一次大爆發，因為更多傳統車企將加快腳步投入行列，所以恩智浦在汽車領域的需求不用擔心；物聯網產需求在5G商用後，估計今明兩年將受惠於有更多智能應用裝置推出。智能電話出貨量方面，很多研究機構都預期今年將重新出現按年增長，所以產品需求應可上升。至於通訊基建需求在美國疫情緩和後應得到改善。

一般來說，每年第一季都是周期低谷，但公司預料今年周期性因素不會出現。樂觀假設若全年保持上季盈利，2021年可錄得4.3美元，市盈率約42倍。恩智浦是值得放入監察名單的股票。

（節錄）

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