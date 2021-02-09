【牛年2021】年三十晚團年飯食咩好？4人外賣套餐最平$688

年三十晚食團年飯！雖然今年無法出外食飯慶祝，但很多餐廳都有推出新春外賣套餐。4人慢煮燒烤外賣套餐只需688元，平均每人只需172元，另有餐廳推出外賣套餐送紅酒優惠。

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Mr.Steak：4人慢煮燒烤外賣套餐688元

Mr. Steak推出2人及4人慢煮燒烤外賣套餐，2人套餐268元起；4人套餐688元。2人套餐包括頭盤、精選湯、慢烤主菜、意大利麵以及甜品，收費會因應主菜而有所不同。至於4人套餐則包括沙律、餐湯、甜品以及燒烤拼盤（厚切西冷、羊扒、烤豬肋排、燒春雞及香腸）。

訂購方法：致電或親臨分店訂購（分店及聯絡資料）

翠亨邨：新春賀年4人餐1,580元

由即日起至2月28日，翠亨邨3間分店均有提供新春賀年4人餐，收費由1,580元至1,880元不等，視乎分店而定。最便宜則為尖沙咀分店的4人餐，包括蜜汁叉燒拼海蜇、海底椰螺頭燉瘦肉湯、翡翠炒帶子、清蒸海石斑、當紅炸子雞、杜小月櫻花蝦炒飯以及賀年美點。客人需於取餐日最少一天前預訂，數量有限，售完即止。

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訂購方法：網上訂購

夜上海：新春4人餐1,680元

由即日起至2月28日，夜上海推出「牛轉乾坤 八福齊來賀新春」外賣自取套餐，4人餐1,680元，更附送100元優惠券。套餐包括6道賀年菜式：發財行運頭盤（鎮江肴肉、雞絲粉皮、發財烤麩、拌蜜豆絲）、 鹹蛋黃蝦球、紅燒原條牛肋排、脆皮炸子雞、酥炸蓮藕盒及上海發糕。客人需提早一天預訂，預訂更贈送法國紅酒一支。

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地址：香港金鐘太古廣場3樓332號舖

訂購方法：致電2918 9833或親臨分店訂購

責任編輯：曹佩鈞

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