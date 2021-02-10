被動型基金　一味靠「死跟」？

臨近歲晩，先向大家拜個早年，祝各位牛年得心應手，事事順利！

即將過去的鼠年，股市大落大上，牛年將至，是否真的牛氣沖天？筆者不敢斷言，不過為自己選擇好合適的投資工具確是非常重要。

基金投資常見有兩大類，一是主動型（管理型），即是有基金經理及團隊，作出分析及投資決定；二是被動型，例如指數基金及ETF，以追蹤指數或資產價格為目標。

究竟那種會較好？其實沒有標準答案，不如跟大家分析一下當中區別。

誤差愈低愈稱職 升跌都照跟

相信大家做投資時，都會有一個基本目標，就係賺錢。學術一點說，就是：尋求資本增值。不約而同，在大部分主動型基金的投資目標中，無論是投資環球股票、氣候變化板塊，或者債券，都有寫上這「金句」。

在指數基金或ETF，他們的目標又是否幫投資者賺錢呢？答案是：他們的目標，是追蹤某指數或資產價格，並沒有替其投資者尋求資本增值作為目標。簡單來說，就是「死跟」，追蹤誤差（Tracking Error）愈低，即是愈稱職。

指數基金或ETF的賺蝕，全賴所追蹤的指數是否「生性」。說到這裡大家可能會有興趣知道股票指數是以甚麼準則來揀哪一間公司能入選，因為沒有基金經理團隊作甄選，指數基金或ETF就只能靠指標的成分股來決定命運。

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大部分指數，包括大家所熟悉的恒生指數及MSCI系列指數，都會用上市公司市值（Market capitalization）來作為主要入選準則。而市值計算就是發行股數乘以股價。假如一隻新股上市，以破紀錄集資規模，然後股價又以倍數抽升，那便很大機會被納入主要指數。

執筆之時，快手 （01024） 剛上市，市值破1萬億港元，相信應該很快便有機會獲納入主要中港股票指數。

市值大的公司，尤其是那些「一夜成名」的公司，是否值得作長遠投資，這些都是基金經理要研究及思考的問題。但對ETF而言，一般都是照單全收。

在此，再祝大家牛年行好運！