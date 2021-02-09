【電子錢包優惠】PayMe推新春優惠　指定商店消費可享即時折扣

滙豐旗下電子錢包PayMe於新春期間推出新一輪優惠，於以下指定商店以PayMe付款，可享有即時折扣優惠。而PayMe應用程式亦以全新節日設計示人，PayMe吉祥物更化身成招財PayMeow，方便用戶為親友送上祝福。

萬寧（網上商店）

於萬寧網上商店消費滿300元或以上，即減35元。優惠期由2月12日至2月28日。

Pacific Coffee

於Pacific Coffee消費滿35元或以上，即減5元。優惠期至5月8日。

聖安娜餅屋

於聖安娜餅屋消費滿30元或以上，即減10元。優惠期至2月28日。

Cath Kidston

於Cath Kidston消費滿500元或以上，即減50元。優惠期至3月8日。

Columbia

於Columbia消費滿800元或以上，即減80元。優惠期至3月8日。

Go Wild

於Go Wild消費滿800元或以上，即減80元。優惠期至3月8日。

除了多項新春優惠，PayMe亦特別推出限時的農曆新年主題界面，用戶可以透過電子渠道向親友派發利是，同時加入個人化的字句送上窩心祝賀。PayMe更準備了一系列WhatsApp新春主題貼圖，招財PayMeow隔空都可向親友拜年。

責任編輯︰陳啟昌

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