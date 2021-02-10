東海堂指定手調飲品第二杯半價 精明理財 09:00 2021/02/10 分享： 東海堂推出全新限定優惠！由即日起至2月11日，到東海堂指定20間分店購買指定飲品，可享第二杯半價優惠！ 指定款式： 蜜柑伯爵茶•寒天（限量分店售賣） 宇治抹茶3.6牛乳紅豆 炭燒咖啡•黑糖水晶 優惠只限上午11時至下午6時使用。飲品供應視乎個別分店而異，詳情請向店員查詢飲品供應狀況。產品數量有限，售完即止。 指定分店一覽 撰文：hket小編 ===== 【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】按此了解 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【牛年2021】年宵最後召集！精選5個新年市集 2021/02/09 【牛年2021】年宵最後召集！精選5個新年市集 【牛年2021】年三十晚團年飯食咩好？4人外賣套餐最平$688 2021/02/09 【牛年2021】年三十晚團年飯食咩好？4人外賣套餐最平$688 【牛年2021】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎 搖一搖最高可獲888元回贈（附教學） 2021/02/09 【牛年2021】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎 搖一搖最高可獲888元回贈（附教學） 【電子錢包優惠】PayMe推新春優惠 指定商店消費可享即時折扣 2021/02/09 【電子錢包優惠】PayMe推新春優惠 指定商店消費可享即時折扣 Don Don Donki會員優惠 精選產品低至64折 2021/02/09 Don Don Donki會員優惠 精選產品低至64折 著數優惠 美食 咖啡 飲品