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東海堂指定手調飲品第二杯半價

精明理財 09:00 2021/02/10

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東海堂推出全新限定優惠！由即日起至2月11日，到東海堂指定20間分店購買指定飲品，可享第二杯半價優惠！

指定款式：

  • 蜜柑伯爵茶•寒天（限量分店售賣）
  • 宇治抹茶3.6牛乳紅豆
  • 炭燒咖啡•黑糖水晶

優惠只限上午11時至下午6時使用。飲品供應視乎個別分店而異，詳情請向店員查詢飲品供應狀況。產品數量有限，售完即止。

指定分店一覽

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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