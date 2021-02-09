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【牛年2021】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎　搖一搖最高可獲888元回贈（附教學）

精明理財 17:03 2021/02/09

分享：

疫情下過農曆新年，WeChat Pay HK推出「新春全城狂賞」活動，包括搖一搖抽獎活動「新春狂賞搖」，有機會搖出高達888元的全額回贈折扣！另有新年街市買餸優惠攻略教大家如何領取高達55元的電子現金券，齊齊過肥年！

優惠一：新春狂賞搖

由即日起至2月28日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿10元，即可獲得一次搖一搖抽獎機會，除了有機會抽出達18元的通用電子現金券外，更隨時可搖出高達888元的全額回贈獎勵。每位用戶於推廣期內每日最多可獲一次抽獎機會，並須當日內完成抽獎。

「新春狂賞搖」點樣玩

    點擊圖片放大
    +2

優惠二：新春狂賞券

由即日起至3月31日，WeChat Pay HK用戶於推廣期內可用WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」或直接在WeChat打開活動頁面，即可參與新春狂賞券活動。

用戶透過活動向WeChat好友進行分享，且好友領取對應的電子現金券後，用戶也可獲得電子現金券。於推廣期內用戶最多可分享狂賞券供20位不同好友獲取相應狂賞券、以及領取1張20元迎新狂賞券和5張不同好友所分享的2元狂賞券，最多可賺取總值230元的電子現金券！所有電子現金券均可在下次以WeChat Pay HK進行消費時使用。

「新春狂賞券」點參加

    點擊圖片放大

優惠三：每周狂賞印

除狂賞搖與分享狂賞券外，用戶可以於新年儲電子印花換獎賞！由即日起至2021年2月28日，WeChat Pay HK用戶只須每周完成指定任務，集齊每3個電子印花，即可選擇換領通用或人氣商戶電子現金券一張，於活動期間每周最多可換領獎賞2次。

在推廣期內，用戶每週完成上述任務後，集齊每3個電子印花即可在「每週狂賞印」活動頁面換領心水獎賞，包括多家知名連鎖餐飲店和超市的5元專屬優惠券、5元精選商戶專屬券、3元綫上生活券以及3元電子繳費券！每位用戶每周最多可獲6個電子印花，即換領最多2張電子現金券。電子現金券數量有限，換完即止。

責任編輯︰陳玉蓮

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欄名 : 消費錦囊

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