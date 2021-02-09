▲ 【牛年2021】年宵最後召集！精選5個新年市集

農曆新年送鼠迎牛，受疫情影響，今年年宵花市不設熟食及乾貨檔，只有年花檔位，令年宵熱鬧氣氛大減。不過，不少團體在全港多地舉辦新春市集，趁新年前行個大運，購買應節商品，感受難得的節日氣氛。

1. 「犇墟@饒宗頤文化館‧本土文化節」

「犇墟」集合超過100個本地手作單位，還有傳統手藝大師傅現身示範手藝，包括糖畫高手及傳統吹糖大師到場獻技，同時有多個富有香港特色的「打卡」位置及免費懷舊攤位遊戲，甚有節日氣氛。由於市集只招待犇墟會員，入場前需到網站免費登記，需每人持有一張入場券方可入場。

《犇墟 @ 饒宗頤文化館 ‧ 本土文化節》

日期：即日起至2月11日（年三十）

時間：下午1時至晚上10時（年廿四至年廿九）、下午1時至翌日凌晨2時（年三十）

地點：饒宗頤文化館中區及下區（九龍美孚青山道800號）

市集詳情：犇墟ban1heoi1 Facebook專頁

2. 「不想努力嘉年華年宵市集」

「不想努力嘉年華年宵市集」是由LIFE MART與啱Channel聯合主辦，現場除了有約100個單位參與外，亦有其他主題活動，如「啱channel急口令」、「掙扎吧年青人運動會」、「枕頭大戰」、「放氣年青人手動賽車＋執埋你個腦大賽」等。

不想努力嘉年華年宵市集

日期：即日起至2月11日

時間：2月9日至10日下午1時至晚上8時、2月11日（年三十）：下午1時至晚上10時

地點：香港淺水灣海灘道28號 the pulse，L3（年宵市集）＋天台（活動空間）

市集詳情：LIFE Mart 手作市集 Facebook專頁

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3. Sugar Daddy Market 大乾爹市集

YouTuber雪姨與其他YouTuber合作，於於尖沙咀舉辦的「Sugar Daddy Market大乾爹市集」，市集齊集多達120個精選本地品牌攤位，特色攤位包括藝人陳凱琳化妝棉品牌、黃日華女兒黃芷晴自家設計手飾、電競女神Rose Ma自家香薰蠟燭及花茶，以及網絡紅人波仔慈善揮春等。

需要注意，入場需有籌號，舉辦方將在每天早上11時30分在市集開始派籌，最早入場時段為12時至1時；最遲入場時段是晚上10時至11時59。籌號一人一張，派完即止。

大乾爹市集

日期：即日起至 2月11日

時間：中午12時至晚上23時59分

地點 ：香港尖沙咀廣東道80號 2至3樓

市集詳情：Sugar Daddy Market 大乾爹市集

4. 「白紙市集 - 香城2.0」

「白紙市集 - 香城2.0」齊集超過100個不同媒介、範疇的手作人，本地人氣插畫家如MR LLH、賤人新世紀（阿婆走得快、大麻成）、Plastic Thing、Johnee、DDED、東尼電機及傭仔等，另有連登LIHKG及其他人氣YouTuber同大家一起送鼠迎牛。

此外，入場人士也可透過網上系統登記領取快證，免卻排隊的時間。只要透過網站登記資料，揀選可登記日子及時間後，即可獲取確認電郵內的QR code，在向工作人員出示即可免排隊入場。登記網站：D2 Place ONE（一期）快證；D2 Place TWO（二期）快證。

5. TheLOHAS康城「康盛年年新春特『集』」

TheLOHAS康城「康盛年年新春特『集』」於即日起至2月21日舉行，集合多間特色品牌及應節食品攤檔，包括有本地品牌NEBU手工鳥結糖、意大利松露禮盒、手工果醬、人氣熱賣手工Bagel，以及小型賀年盆栽等。

TheLOHAS康城「康盛年年新春特『集』」

日期：即日起至2月21日

時間：中午12時 至 晚上8時

地點：「The LOHAS康城」L3中庭

市集詳情：TheLOHAS康城「康盛年年新春特『集』」

責任編輯：李瑩

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